Zwolnił 90 procent załogi. Zastąpiło ich AI

Sztuczna inteligencja przynosi rewolucję na rynku pracy. Są pierwsze firmy, w których nowa technologia zastąpiła niemal całą ludzką załogę.

Sztuczna inteligencja to technologia z olbrzymim potencjałem, jednak wiele osób widzi w niej poważne zagrożenie. Obawy o miejsca pracy i eliminację wielu zawodów stały się nieodłącznym elementem dyskusji o AI. Co więcej, z dnia na dzień wydają się one coraz bardziej uzasadnione, a pierwsze firmy już dziś rozpoczęły proces wymieniania swojej ludzkiej kadry na maszyny.

90 procent kadry zastąpione sztuczną inteligencją

Głośnym echem w Internecie rozszedł się przykład indyjskiej firmy Dukaan, której prezes, Suumit Shah, pochwalił się na Twitterze zwolnieniem 90 procent działu pomocy technicznej. Zastąpił ich chatbot bazujący na sztucznej inteligencji. Taki krok miał przynieść same korzyści, skracając czas na rozwiązanie pojedynczego zgłoszenia z ponad 2 godzin do 3 minut oraz pozwalając na redukcję kosztów o 85 procent.

Ogłoszenie spotkało się z falą krytyki. Komentujący często podnosili, że w postach Shaha zabrakło najmniejsze wzmianki o losie zwolnionych pracowników oraz o tym, czy otrzymali z tego tytułu jakiekolwiek wsparcie. Często pojawiały się także wątpliwości co do jakości wsparcia udzielanego przez chatbota.

Na ile zarzuty są uzasadnione - można polemizować. Na pewno dość dobrze obrazują, jakie nastroje społeczne pojawiają się w kontekście zastępowania ludzi sztuczną inteligencją. Ale czy biznesmeni i prezesi wielkich korporacji będą się przejmować czyjąkolwiek opinią, kiedy na szali leży kolejna szansa na maksymalizację zysków? Pozwolę sobie zostawić to pytanie bez odpowiedzi.

AI doprowadzi do pogromu na rynku pracy

Warto w tym miejscu przytoczyć, że jeszcze w marcu bank Goldman Sachs przytoczył w swoim raporcie, że docelowo AI może wyeliminować 300 milionów miejsc pracy na całym świecie. Jak widać na załączonym przykładzie, to się już dzieje.

