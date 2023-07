Sztuczna inteligencja skomentuje mecze Igi Światek

Wkrótce rozpoczyna się jeden z najważniejszych turniejów tenisowych w corocznym kalendarzu. Wimbledon, bo o nim mowa, po raz pierwszy zostanie skomentowany przez sztuczną inteligencję.

Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych w corocznym kalendarzu. Należy do tzw. zawodów Wielkiego Szlema. Jedną z faworytek jest bez wątpienia liderka rankingu WTA, czyli Iga Świątek, chociaż Polka do tej pory najdalej doszła do 4. rundy trawiastego turnieju. Przy okazji będzie to pierwszy turniej tej rangi, który zostanie skomentowany przez sztuczną inteligencję.

AI skomentuje mecze Igi Świątek

O tak nietypowy eksperyment pokusiły się IBM oraz The All England Lawn Tennis Club. Stworzyli oni model AI Commentary na bazie platformy WatsonX. Oczywiście wytrenowali go, aby korzystał ze specjalistycznych pojęć z tenisowego świata, a tworzone zdania brzmiały naturalnie. Wyniki są podobno oszołamiające. AI tworzy zdania o zróżnicowanym słownictwie i strukturze.

Mecze Wimbledonu, komentowane przez sztuczną inteligencję, będzie można obejrzeć w oficjalnej aplikacji mobilnej turnieju, a także na oficjalnej stronie internetowej. Dla całych meczów dostępny będzie komentarz tekstowy. Natomiast głosowo bot skomentuje najważniejsze fragmenty spotkań. Poza tym dostępne będą też analizy wykonane przez AI, które mają oceniać szanse poszczególnych zawodników.

Wygląda na to, że nawet praca komentatorów sportowych jest już zagrożona z powodu rozwoju sztucznej inteligencji.

Źródło zdjęć: IBM, Mikolaj Barbanell / Shutterstock.com

Źródło tekstu: IBM