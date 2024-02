Yanosik i Autoplac z nowością. Przyda się przy zakupie używanego auta

Numer nadają i umieszczają na specjalnej tabliczce znamionowej producenci, najczęściej na podszybiu lub bocznym słupku, po stronie kierowcy. Można go znaleźć także w innych miejscach w pojeździe lub w dowodzie rejestracyjnym, w rubryce E.

Dlaczego ten numer jest tak istotny? Bowiem umożliwia wygenerowanie raportu z historią pojazdu, który zawiera wiele cennych informacji o przeszłości auta, zmianach właścicieli, jego ogólnym stanie technicznym, parametrach, datach przeglądów, rejestracji i ubezpieczenia. Raporty, na podstawie numeru VIN, bazują na wiarygodnych danych, które pochodzą z wielu źródeł, na całym świecie. To informacje, które są w bazie centralnej ewidencji pojazdów, stacji kontroli pojazdów, towarzystw ubezpieczeniowych, dealerów, leasingodawców, aukcji samochodowych, a także warsztatów mechanicznych.

Znajomość historii pojazdu jest bardzo ważna, zarówno dla właściciela, sprzedawcy i kupującego. To w niej zapisane są cenne informacje na temat auta, które często mają decydujący wpływ na wartość rynkową pojazdu.

W Autoplac.pl raporty z historią pojazdu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To efekt rosnącej świadomości, w zakresie możliwości uzyskania bezpłatnie cennych informacji na temat pojazdu, wyłącznie na podstawie numeru VIN. Z raportów korzystają zarówno sprzedawcy, którym zależy na transparentnym charakterze oferty, jak i kupujący auta, którzy chcą mieć stuprocentową pewność w zakresie historii i stanu pojazdu, który ich interesuje.

– powiedziała Julia Langa, Autoplac.pl

Mając wiedzę na temat stanu technicznego, ogólnej kondycji auta oraz historii szkód, wypadków oraz napraw i serwisów, można łatwiej zdiagnozować wszelkie usterki i wykryć w porę potencjalne problemy, co nie tylko wpłynie na bezpieczeństwo, ale również na portfel właściciela auta. Wiedza o historii pojazdu oraz świadomość parametrów pozwolą na lepsze planowanie przeglądów, serwisowania i wymiany elementów eksploatacyjnych, a to z kolei pozwoli właścicielowi utrzymać wysoką wartość rynkową auta.

Raport VIN stanowi świetne narzędzie sprzedażowe. Na podstawie zawartych w nim informacji, właściciel pojazdu może stosować się do zaleceń serwisowych i przygotować auto do sprzedaży w przyszłości. Dołączenie raportu z transparentną historią pojazdu w ogłoszeniu wzbudza zaufanie kupujących, uatrakcyjnia ofertę i przyspiesza transakcję.

– dodała Julia Langa

Wartością platformy carQ.pl jest dostarczanie zweryfikowanych informacji o pojazdach. Dane, znajdujące się w raportach carQ, pochodzą z wiarygodnych źródeł, weryfikowanych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kupujący auto ma błyskawiczny i nieograniczony dostęp do informacji zapewniających transparentność danych.

Świadomość polskiego użytkownika auta, w zakresie dostępu do informacji o danych i historii pojazdów, jest coraz większa i z każdym rokiem rośnie. Rozwijane przez nas technologie otwierają nowe możliwości, a intuicyjne i proste w użyciu narzędzia powodują, że weryfikacja pojazdu w 15 sekund jest na carQ.pl normą. Sprawdzenie historii auta, na podstawie wpisanego numeru rejestracji, jest wielokroć łatwiejsze niż wpisanie 17 znaków numeru VIN. carQ oferuje jeszcze więcej. Wystarczy w polu ekranu smartfona umieścić kod z dowodu rejestracji, aby bez wpisywania jakichkolwiek danych błyskawicznie otrzymać raport o sprawdzanym pojeździe. Tym właśnie zajmujemy się w carQ.

Twórcy oraz zespół zarządzający w Yanosik i Autoplac.pl doskonale rozumieją zmieniający się i dojrzewający rynek, dlatego strategiczne partnerstwo i wzajemne zaangażowanie, jest kolejnym krokiem tworzenia ekosystemu, przyjaznego dla kierowców, na dowolnym etapie eksploatacji auta. Swobodny dostęp do informacji o pojeździe jest ważny zarówno dla kierowcy użytkownika pojazdu, jak i dla klienta poszukującego auta do zakupu. Transparentność danych jest ważna, zarówno dla kupującego, by mógł podejmować świadome decyzje, ale nie mniej istotna dla sprzedającego, który zabezpiecza się przed niebezpieczeństwem nierzetelności i oskarżeń o oszustwa oraz zatajenie informacji o oferowanych pojazdach.