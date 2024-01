Tak Polacy korzystają z Yanosika. Podsumowanie 2023 roku

Z aplikacji Yanosik korzysta ponad 2,5 miliona kierowców. W 2023 roku dokonali oni niemal 18,5 miliona zgłoszeń.

Twórcy aplikacji Yanosik zdradzają, jak kierowcy korzystali z niej w 2023 roku. Rozwiązanie to nie tylko prowadzi do celu, ale też dostarcza zmotoryzowanym bieżące informacje z trasy, a także umożliwia zgłaszanie zdarzeń. Najpopularniejszymi zgłoszeniami, nanoszonymi przez kierowców, są wypadki, prace drogowe, zagrożenia, policja, kontrola prędkości, zatrzymany pojazd, nieoznakowani oraz inspekcja. W zależności od kategorii zgłoszeń, najwięcej ich było w następujących miesiącach minionego roku:

inspekcja – marzec,

policja – marzec,

nieoznakowani – marzec,

prace drogowe – czerwiec,

kontrola prędkości – lipiec,

zatrzymany pojazd – sierpień,

zagrożenia – sierpień,

wypadki – październik.

Zobacz: Polski sposób na fotoradary. Yanosik RS – test

Zobacz: Yanosik bez reklam? Jest na to nowy sposób

Łącznie do systemu Yanosika w 2023 roku wpadło 18 402 544 zgłoszeń od kierowców. Z ogólnych statystyk aplikacji wynika również, że:

1 stycznia 2023 roku był najbezpieczniejszym dniem w roku, na jednego użytkownika aplikacji przypadło najmniej wypadków,

3 lutego 2023 roku odnotowano najwięcej zgłoszeń wypadków na drogach,

19 maja 2023 roku zarejestrowano najwięcej zgłoszeń kontroli prędkości,

24 grudnia 2023 roku do systemu trafiło najmniej zgłoszeń kontroli policji,

sierpień 2023 roku był miesiącem, w którym zgłoszono najwięcej robót drogowych.

Kiedy kierowcy jeżdżą z Yanosikiem najwięcej?

W miesiącach wakacyjnych Yanosik odnotował największe liczby użytkowników, którzy korzystają z nawigacji, oraz największą średnią długość trasy: 56-57 km. Mediana długości trasy użytkowników aplikacji, poza sezonem wakacyjnym, oscyluje w okolicach 13 km. To oznacza, że większość kierowców korzysta z nawigacji na co dzień. Największą liczbę użytkowników, korzystających z nawigacji, eksperci z zespołu Yanosik odnotowują w piątki, co stanowi efekt kumulacji wyjazdów weekendowych z użytkiem zawodowym. Natomiast średnio najdłuższe trasy są pokonywane przez kierowców w niedziele.







Co najczęściej kierowcy wyszukują w nawigacji Yanosika?

Kierowcy korzystający z nawigacji Yanosika wyszukują różne punkty docelowe, począwszy od nazw miast, skończywszy na dokładnych nazwach ulic. Zgodnie z raportem zespołu mapowego Yanosik, wśród top 5 szukanych w nawigacji miastach w 2023 roku, znalazły się:

Kolejne miejsca dopełniające pierwszą dziesiątkę wyszukiwanych w 2023 roku miast w nawigacji, zajęły: Poznań, Wrocław, Kielce, Rzeszów i Katowice. Wśród punktów docelowych, które wyszukiwali w 2023 roku kierowcy w mapach Yanosika, dominują również takie miejsca:

Zobacz: Mapy Google. Od razu włącz tę funkcję, nawigacja zadziała lepiej

Zobacz: Pajacyki. Chciał trafić do Google Maps i chwycił za siekierę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Yanosik

Źródło tekstu: Yanosik