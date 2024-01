Mapy Google. Od razu włącz tę funkcję, nawigacja zadziała lepiej

Mapy Google zyskały przydatną funkcję. Dzięki niej kierowcy nie muszą się przejmować brakiem zasięgu GPS na przykład w tunelach.

Dzięki satelitarnemu systemowi GPS (i podobnym) można w łatwy sposób nawigować po świecie. Słabym punktem są tu jednak tunele, gdzie sygnał z satelitów nie dociera. By temu przeciwdziałać, Mapy Google otrzymały funkcję Beacony Bluetooth, dzięki której niestraszne kierowcom luki spowodowane tunelami czy innymi miejscami, w których nie ma zasięgu GPS.

Beacony Bluetooth nie jest zupełnie czymś nowym, ponieważ technologię tę już od dłuższego czasu wspiera należąca do Google'a aplikacja Waze. Obejmuje to tunele w na całym świecie, w tym w dużych miastach, takich jak Nowy Jork, Chicago, Paryż czy Bruksela, a także wiele innych.

Program Waze Beacons zapewnia bezproblemową nawigację do kierowców pod ziemią, gdzie nie docierają sygnały GPS, zapewniając usługi lokalizacyjne, zwiększone bezpieczeństwo kierowców i lepszą widoczność zdarzeń w czasie rzeczywistym w tunelu.

– czytamy na stronie pomocy technicznej Google

Jak skorzystać z Beacony Bluetooth?

Pierwsi użytkownicy Map Google otrzymali dostęp do funkcji Beacony Bluetooth już w okolicach października 2023 roku, natomiast teraz mogą z niej skorzystać wszyscy zainteresowani. Rozwiązanie to domyślnie jest wyłączone, więc by zadziałało, trzeba przejść do ustawień aplikacji Mapy, a następnie do sekcji Ustawienia nawigacji. Tam wystarczy zmienić położenie przełącznika przy opcji Beacony Bluetooth w tunelach oraz zezwolić aplikacji Mapy na znalezienie, połączenie i ustalenie względnego położenia urządzeń w pobliżu.

Od teraz nawigacja w Mapach nie będzie bazować tylko na położeniu smartfonu, ustalonemu dzięki satelitom krążącym nad naszymi głowami, ale również wykorzystując w tym celu lokalizację urządzeń znajdujących się w pobliżu, tak zwanych beaconów. By jednak system działał, te muszą zostać fizycznie zainstalowane w tunelach czy innych miejscach, do których nie dociera sygnał z satelitów. Dzięki Waze działa ich już sporo, a dzięki dostępności funkcji w Mapach Google powinno ich być jeszcze więcej.

