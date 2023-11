Yanosik bez reklam? Jest na to nowy sposób

Yanosik istnieje już na rynku 13 lat i wciąż się rozwija. Dziś firma Neptis, która stworzyła Yanosika, zapowiada wprowadzenie kolejnej nowości, na pewno bardzo oczekiwanej przez wielu użytkowników. Chodzi o opcję wyłączenia reklam w aplikacji.

Jak informują twórcy, w Yanosiku już wkrótce pojawi się opcja wyłączenia reklam. Wystarczy zaktualizować aplikację (wersja 4.0.1.3 na Androidzie oraz 5.1.6 dla iOS ), a następnie wybrać jedną z dwóch możliwości postawienia kawy zespołowi tworzącemu system:

Możliwość zakupu kawy dla twórców Yanosika jest już dostępna od dawna. Teraz jednak taka opłata wiąże się dodatkową korzyścią. Jak zaznaczają twórcy Yanosika, postawienie kawy nie jest obowiązkowe, a jedynie opcjonalne. Wszystkie funkcje pozostają dostępne dla wszystkich, a sama aplikacja nigdy nie będzie płatna. Każdy chętny użytkownik będzie mógł wybrać formę wsparcia jednorazowego lub cyklicznego, które umożliwią korzystanie z aplikacji bez reklam.

Wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam w aplikacji Yanosik to odpowiedź na potrzeby kierowców. Niejednokrotnie zwracano się do nas z zapytaniem o tę opcję. Nasz zespół pracował nad tym rozwiązaniem od dłuższego czasu i po szeregu testów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam głosowych, banerowych oraz z ekranu startowego za zakup średniej lub dużej kawy. Ta forma to jednocześnie podziękowanie dla zespołu Yanosik za ich pracę, która jest również wartością dodaną dla użytkownika, który jeśli będzie chciał, to będzie mógł korzystać z naszej aplikacji bez tła reklamowego