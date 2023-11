Polski sposób na fotoradary. Yanosik RS – test

Podróżując samochodem musimy się liczyć z czyhającymi na nas różnego rodzaju pułapkami. Wypadki, fotoradary, kontrole drogowe… Przed tym wszystkim uchronić nas może Yanosik. Ten występuje w formie aplikacji na smartfon lub oddzielnego urządzenia, takiego na przykład jak Yanosik RS.

Yanosik RS to najnowsze urządzenie twórców polskiego systemu „antyradarowego”. Ma ono funkcjonalność podobną do aplikacji Yanosik (z kilkoma wyjątkami), a jego celem jest podanie nam informacji przydatnych podczas podróży samochodem. Dzięki niemu szybko sprawdzimy, z jaką prędkością powinniśmy się poruszać w danym miejscu, zostaniemy również ostrzeżeni przed zdarzeniami na drodze oraz poinformowani, jeśli poruszamy się autostradą lub drogą ekspresową, o najbliższym MOP-ie czy stacji paliw.

A jak to wszystko działa na co dzień oraz z jakimi problemami mogą się spotkać użytkownicy Yanosika RS? Tego, i nie tylko, dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja Yanosika RS:

Obudowa: plastik w kolorze czarnym,

plastik w kolorze czarnym, Wymiary: 57,3 x 91 x 19 mm,

57,3 x 91 x 19 mm, Antena łączności komórkowej: wbudowana antena wewnętrzna wielopasmowa,

wbudowana antena wewnętrzna wielopasmowa, Antena GNSS: wbudowana aktywna antena wewnętrzna,

wbudowana aktywna antena wewnętrzna, Parametry GSM: pasmo E-GSM 900 MHz (nadajnik od 880 MHz do 915 MHz, odbiornik od 925 MHz do 960 MHz, moc szczytowa nadajnika 2 W, stacja klasy 4), pasmo GSM 1800 MHz (nadajnik od 1710 MHz do 1785 MHz, odbiornik od 1805 MHz do 1880 MHz, moc szczytowa nadajnika 1 W, stacja klasy 1),

pasmo E-GSM 900 MHz (nadajnik od 880 MHz do 915 MHz, odbiornik od 925 MHz do 960 MHz, moc szczytowa nadajnika 2 W, stacja klasy 4), pasmo GSM 1800 MHz (nadajnik od 1710 MHz do 1785 MHz, odbiornik od 1805 MHz do 1880 MHz, moc szczytowa nadajnika 1 W, stacja klasy 1), Parametry GPRS: klasa 12, uplink do 85,6 kb/s, downlink do 85,6 kb/s,

klasa 12, uplink do 85,6 kb/s, downlink do 85,6 kb/s, Parametry Bluetooth: częstotliwości o 2402 MHz do 2480 MHz, moc szczytowa nadajnika 1 mW,

częstotliwości o 2402 MHz do 2480 MHz, moc szczytowa nadajnika 1 mW, Wyświetlacz: LCD, 2,8 cala, kolorowy, z panelem dotykowym,

LCD, 2,8 cala, kolorowy, z panelem dotykowym, Zasilanie: DC przez port USB-C, 5 V, 2 A, akumulator litowo-polimerowy 360 mAh,

DC przez port USB-C, 5 V, 2 A, akumulator litowo-polimerowy 360 mAh, Temperatura pracy/przechowywania: od -20°C do 55°C,

od -20°C do 55°C, Cena: 1739 zł (z rocznym abonamentem).

Zawartość opakowania

Yanosik RS sprzedawany jest w kartonowym pudełku w kolorze czarnym. W zestawie, oprócz samego urządzenia, znajdziemy zasilacz samochodowy 10 W, przewód USB A-C oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Jest też… naklejka yanosik.pl. To, czego brakuje, to jakikolwiek uchwyt na Yanosika RS – ten musimy dokupić oddzielnie.



Wygląd zewnętrzny i ergonomia

Yanosik RS to małe, lekkie i poręczne urządzenie, które łatwo zabrać wszędzie ze sobą, czyli przenieść z samochodu do samochodu czy innego pojazdu. Sprzęt wygląda przy tym dość elegancko, choć jego obudowa jest wykonana tylko z plastiku. Charakteryzuje się również wysoką jakością wykonania.

Dużą część przodu Yanosika RS zajmuje kolorowy ekran o niezbyt imponującej rozdzielczości (widać pojedyncze piksele), ale w zupełności wystarczającej na potrzeby tego sprzętu. Wszystkie prezentowane na nim informacje są czytelne, a to jest przecież najważniejsze. Również jasność ekranu jest wystarczająca – korzystając z Yanosika RS w samochodzie nie zdarzyła mi się sytuacja, bym nie mógł odczytać zawartości wyświetlacza.

Z przodu, oprócz ekranu, producent umieścił trzy duże, wygodne przyciski. Dwa z nich, oznaczone czerwoną i zieloną diodą, służą do szybkiego anulowania lub potwierdzenia zdarzenia na drodze. Za pomocą trzeciego możemy przejść do ekranu zgłaszania zgłoszeń, a jego dłuższe przytrzymanie zaprowadzi nas do ustawień urządzenia. Czego nie da się zrobić za pomocą fizycznych przycisków, zrobimy za pomocą dotykowego ekranu. W ten sposób również zgłosimy, anulujemy oraz potwierdzimy zdarzenie na drodze.

Z tyłu Yanosik RS ma otwór na uchwyt montażowy z gwintem 1/4”. Taki sam uchwyt znajduje się na prawym boku (patrząc od strony ekranu z przyciskami na dole). Na boku przy przyciskach producent umieścił port USB-C, służący do zasilania urządzenia. Z kolei po przeciwnej stronie znalazły się przyciski służące do sterowania głośnością.

Pierwsze uruchomienie i… pierwsze problemy

Aby zacząć w pełni korzystać z Yanosika RS, należy go aktywować. W tym celu wystarczy zainstalować na smartfonie aplikację Y24, zalogować się na swoje konto Yanosik (lub zarejestrować się), a następnie zeskanować kod QR z ekranu urządzenia lub ręcznie wpisać numer urządzenia i kod aktywacyjny, a także podać numer telefonu.



Pobranie kodu QR po pierwszym uruchomieniu Yanosika RS trwało w moim przypadku bardzo długo, bo jakieś 15 minut. I to pomimo tego, że znajdowałem się na zewnątrz w miejscu, w którym był zasięg wszystkich sieci z Wielkiej Czwórki w wymaganym zakresie częstotliwości (900 MHz lub 1,8 GHz). Gdy już udało się aktywować urządzenie, to znalazło i pobrało najnowszą wersję oprogramowania, a po jego zainstalowaniu i restarcie przestało pokazywać cokolwiek innego niż to, co widać na zdjęciu poniżej. I to bez względu na to, gdzie się znajdowało (w samochodzie, w domu, na zewnątrz).

Dostałem więc drugie urządzenie Yanosik RS i tym razem wszystko działało już prawidłowo. Ale nie zawsze. Okazuje się bowiem, że duże znaczenie ma to, jakim samochodem jeździmy oraz w którym miejscu umieścimy Yanosika RS.

Większość testów prowadziłem (a przynajmniej się starałem) w samochodzie Kia Xceed. Jak zaleca producent, Yanosika RS najlepiej umieścić z dala od rozbudowanych systemów multimedialnych, co może skutecznie tłumić sygnały GPS. Dlatego najlepszym miejscem do umieszczenia Yanosika RS jest lewa strona pojazdu, w pobliżu słupka. Działanie Yanosika RS może również skutecznie ograniczyć podgrzewana przednia szyba, co – niestety – miało miejsce również w moim samochodzie, przez co najczęściej jedyną prawidłową informacją pokazywaną na ekranie Yanosika była liczba użytkowników online. Świadczyło to o tym, że poprawnie zostało nawiązane połączenie z siecią komórkową.

Testowane urządzenie najlepiej działało w samochodzie marki Kia, gdy ten stał w miejscu. Jadąc ostatnio ze Szczecina trasą S3 na południe, po około 200 km zatrzymałem się na stacji paliw. Yanosik RS już po kilku sekundach złapał zasięg GPS-a i zaczął pokazywać oczekiwane informacje. Trochę gorzej było, gdy ruszyłem w dalszą podróż, a zupełnie źle, gdy przemierzałem Kotlinę Kłodzką i okolice.

Yanosika RS testowałem również w samochodzie Mazda MX-5 z nadwoziem typu kabriolet, bez sztywnego dachu. Tu problemów z działaniem urządzenia nie było żadnych, chyba że jechałem przez las (wtedy gubił się GPS) lub znajdowałem się akurat w okolicy pozbawionej zasięgu sieci komórkowej. W ostatnim przypadku Yanosik RS nadal pokazuje aktualną prędkość, ale pozostałe informacje mogą być nieprawidłowe.



Korzystanie z Yanosika RS

Gdy już uporamy się z zamontowaniem Yanosika RS w takim miejscu, by nic nie zakłócało jego działania, co – jak napisałem wcześniej – nie zawsze jest łatwe, możemy zacząć korzystać z tego urządzenia. A to jest już bardzo łatwe i wygodne.

Główny ekran testowanego sprzętu pokazuje takie informacje, jak nasze położenie (miejscowość i numer drogi lub nazwa ulicy), aktualna i dozwolona prędkość (wraz ze specjalnym ostrzeżeniem, jeśli przekroczymy ją o ponad 50 km/h) czy liczba użytkowników Yanosika online. Tu również zobaczymy informacje o tym, co dzieje się na drodze, jeśli znajdziemy się odpowiednio blisko zdarzenia. Pokazywane są maksymalnie dwa najbliższe zdarzenia oraz informacja o odległości i kierunku. Jeśli znajdziemy się w strefie płatnego parkowania, to Yanosik RS również nas o tym poinformuje.

Gdy znajdziemy się w miejscu zdarzenia (wypadku, fotoradaru itp.), możemy takie potwierdzić lub anulować, używając dotykowego ekranu lub naciskając przycisk oznaczony diodą w odpowiednim kolorze. Zdarzenia możemy również sami dodawać, gdy jesteśmy w ich pobliżu. Najprościej to zrobić poprzez wciśnięcie środkowego przycisku oraz wybranie na dotykowym ekranie jednej z dostępnych opcji: fotoradar, kontrola prędkości, nieoznakowani (można dodatkowo podać markę auta), zagrożenie (dodatkowo można wybrać rodzaj zagrożenia z krótkiej listy) lub inspekcja.

W tym miejscu warto dodać, że Yanosik RS zawiera lokalizacje fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy. Dzięki temu urządzenie może się przydać również poza granicami naszego kraju. Z kolei gdy będziemy się poruszać autostradą lub drogą ekspresową, na głównym ekranie Yanosika RS zobaczymy informacje o najbliższych MOP-ach, stacjach paliw czy punktach poboru opłat. Wyświetlane będą informacje o dwóch najbliższych miejscach tego typu, wraz z aktualną odległością do nich.

Yanosik RS ma wbudowane łącze Bluetooth. Z jego pomocą możemy sparować urządzenie z głośnikami samochodu czy zestawem głośnomówiącym w kasku motocyklowym. Dzięki temu otrzymamy informacje o zdarzeniach również za pomocą głosu.

Gdy naciśniemy i przytrzymamy środkowy przycisk Yanosika RS, dostaniemy się do ustawień. Tu znajdziemy statystyki od ostatniego włączenia urządzenia (przejechane kilometry oraz liczbę zgłoszeń), wybierzemy informacje, które będzie pokazywał Yanosik (zdarzenia oraz asystent autostradowy), ustawimy też jasność oraz orientację ekranu (mogą się zmieniać automatycznie), zmienić poziom głośności i sparować Yanosika RS z zewnętrznym głośnikiem za pomocą Bluetooth.

Dodatkowe opcje znajdziemy w aplikacji Y24. Zobaczymy tu między innymi ostatnią zarejestrowaną lokalizację Yanosika RS, dowiemy się ile dni transmisji danych jeszcze nam zostało (z opcją przedłużenia), włączymy również takie opcje, jak tryb noc-stop (powiadomienie o uruchomieniu samochodu między godziną 22:00 i 6:00), tryb antykradzież (powiadomienie o wykryciu ruchu samochodu) czy informowanie o przekroczeniu prędkości.



Największa wada interfejsu? Powolne i klatkujące animacje, godne smartfonu za nie więcej niż 100 zł, a nie sprzętu kosztującego nawet 2 tysiące złotych (z trzyletnim abonamentem na dane komórkowe)

Podsumowanie

Yanosik to bardzo popularna w Polsce aplikacja dla kierowców, która w zasadzie od początku istnienia nazywana jest „antyradarem”. To dlatego, że służy ona przede wszystkim do ostrzegania przed fotoradarami oraz patrolami policji, które chcą nas przyłapać na przekraczaniu dozwolonej prędkości. Funkcji Yanosika z czasem było coraz więcej, a oprócz aplikacji na smartfony do oferty dołączyły urządzenia Yanosik.

Najnowszym i, jak twierdzi producent, flagowym urządzeniem jest Yanosik RS, któremu miałem okazję się bliżej przyjrzeć przez ostatnie tygodnie. Sprzęt ten może stanowić stałe wyposażenie naszego samochodu, oferując funkcjonalność zbliżoną do tej z aplikacji (ale bez nawigacji czy radia). Yanosik RS podczas jazdy jest jednak o wiele wygodniejszy od aplikacji, co jest zasługą czytelnego wyświetlacza pozbawionego zbędnych „wodotrysków” oraz obecności dużych, fizycznych przycisków ułatwiających korzystanie z podstawowych funkcji (obsługa zdarzeń na drodze).

Yanosik RS jest przy tym bardzo prosty w obsłudze, dzięki czemu pozwala kierowcy skupić się przede wszystkim na bezpiecznym prowadzeniu samochodu. Chcąc skorzystać z testowanego urządzenia musimy się jednak liczyć z ograniczeniami tego sprzętu, które mnie osobiście mocno irytowały. To przede wszystkim słabe działanie wbudowanego modułu GPS, który bardzo łatwo gubił zasięg, przez co Yanosik RS nie pokazywał żadnych przydatnych informacji. To urządzenie zdecydowanie nie polubiło się z moją Kią Xceed z podgrzewaną przednią szybą, przez co najczęściej było bezużyteczne. Yanosik RS za to świetnie się „dogadywał” z kabrioletem, w czym pomógł brak sztywnego dachu. Wyjątkiem była droga przez las, kiedy Yanosik RS tracił kontakt z satelitami GPS.

Jedną z istotniejszych wad jest również cena. Yanosik RS z abonamentem na rok kosztuje 1739 zł. Za tę kwotę otrzymujemy funkcjonalne urządzenie, którego interfejs działa tak wolno, jak byśmy mieli do czynienia ze smartfonem za około 100 zł. Taki efekt dają powolne i klatkujące animacje. Aby po pierwszym roku nadal korzystać z Yanosika RS, musimy opłacić abonament na kolejny rok za 139 zł (lub 2 lata za 269 zł).

Alternatywą dla Yanosika RS jest… darmowa aplikacja na smartfony, które i tak większość z nas już posiada. Tak jest taniej, bardziej funkcjonalnie (nawigacja i radio) i mniej problematycznie (gubienie zasięgu GPS).

Ocena końcowa: 7/10



Wady:

Brak uchwytu w zestawie,

Słaby i łatwy do zepsucia zasięg GPS,

Irytująco powolne animacje interfejsu systemowego,

Funkcjonalność mniejsza niż w przypadku darmowej aplikacji Yanosik na smartfony lub tablety,

Wysoka cena, konieczność zakupu abonamentu na dane komórkowe.

Zalety:

Kompaktowe rozmiary i atrakcyjny wygląd,

Wysoka jakość wykonania,

Czytelny ekran,

Łatwa obsługa, wygodniejsza niż w przypadku aplikacji na smartfony,

Użyteczne funkcje,

Zasilanie przez USB-C,

Możliwość połączenia z zewnętrznymi głośnikami/słuchawkami przez Bluetooth.

Galeria zdjęć Yanosika RS

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / msnet