Mapy Google mają nową funkcję. Przyda się pasażerom PKP Intercity

Osoby, które planują swoją podróż z Mapami Google (Google Maps) otrzymali nowe ułatwienie. Już teraz mogą oni skorzystać z funkcji „Kup bilet”, która przeniesie ich do zakupu biletu w systemie e-IC. Tam wyświetlony zostanie pociąg znaleziony wcześniej na platformie giganta z Mountain View. Dzięki nowej funkcji można zaoszczędzić czas, nie musząc szukać odpowiedniego połączenia na stronie przewoźnika. Funkcja może być szczególnie przydatna dla pasażerów, którzy korzystają z transportu mieszanego.

Funkcja „Kup bilet” pojawi się przy wielu połączeniach krajowych. Docelowo mają nią zostać objęte wszystkie pociągi.

Bardzo cieszy nas współpraca z tak dużym partnerem, jakim jest Google. Wsłuchujemy się w głosy naszych pasażerów i rozumiemy, jak wiele z nich korzysta z różnych aplikacji, by skutecznie zaplanować swoją podróż. Kolejna współpraca z zewnętrznym kanałem to ukłon w ich stronę. Pracujemy nad tym, by sieć sprzedaży z każdym miesiącem się powiększała.