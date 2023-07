Wybierasz się za granicę? Bilet kupisz w aplikacji PKP Intercity

Aplikacja PKP Intercity otrzymuje nową funkcję. Kupisz w niej bilety na podróże do wielu europejskich miast, co wcześniej było dostępne tylko w kasach biletowych, zdalnie w ramach oferty SuperPromo International lub jako bilety IRT do Niemiec, Litwy oraz do Austrii (pociągami EN Chopin i Nightjet).

PKP Intercity stale rozwija swoje zdalne kanały sprzedaży. Ponieważ aplikacja mobilna PKP Intercity cieszy się dużą popularnością wśród podróżnych (od stycznia 2023 roku kupiono w niej niemal 950 tys. biletów), przewoźnik postanowił rozszerzyć jej funkcjonalność o przejazdy międzynarodowe. W aplikacji zostaną udostępnione:

bilety SuperPromo International, dostępne na kierunkach oferowanych przez przewoźnika (Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy),

bilety IRT dla dorosłych i dzieci do Niemiec i na Litwę oraz na pociągi nocne do Austrii na miejsca do siedzenia,

bilety eNRT (bilet w komunikacji międzynarodowej według taryfy NRT połączony z rezerwacją miejsca) do lub z Austrii, Czech i Słowacji, w tym bilety dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

W najnowszej aktualizacji aplikacji na razie nie będzie dostępna opcja zakupu biletu eNRT na przejazdy do Węgier. Wynika to z dotychczasowego niezintegrowania węgierskiego przewoźnika do ogólnoeuropejskich systemowych rozwiązań dotyczących dokonywania kontroli biletów.

Wraz z wprowadzeniem zmian, w procesie zakupu biletu eNRT można będzie dodać bilet na przewóz psa i roweru. Bilety eNRT będą podlegać zwrotowi, jak również wymianie, która początkowo będzie dostępna w drodze reklamacji. Docelowo pasażerowie będą mogli dokonać jej bezpośrednio w systemie przewoźnika. Do tej pory podróżni mogli kupować bilety do Czech i na Słowację tylko w opcji bezzwrotnej.

Bilety na przejazdy międzynarodowe, dostępne w aplikacji mobilnej, to odpowiedź na potrzeby naszych podróżnych. Rozumiemy, jak istotną rolę w sprzedaży pełnią kanały zdalne, dlatego nieustannie będziemy je rozwijać. Wprowadzenie międzynarodowych biletów do aplikacji było dla nas niemałym wyzwaniem logistycznym, ze względu na umowy z zagranicznymi przewoźnikami. Mimo to z sukcesem udało nam się rozszerzyć ofertę, co bardzo mnie cieszy.

– powiedział Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity

Bilety międzynarodowe w ramach oferty SuperPromo International, jak również bilety IRT na Litwę i do Austrii, są także dostępne w systemie sprzedaży internetowej e-IC.

Nowy system sprzedaży

W grudniu ubiegłego roku PKP Intercity podpisało trzy umowy, dzięki którym już w 2023 roku podróżni będą mogli kupować bilety na pociągi w nowym systemie sprzedaży internetowej w wersji beta, a z pełnej funkcjonalności nowego systemu będą mogli korzystać w ostatnim kwartale 2024 roku. Nowy system e-IC 2.0 zaoferuje podróżnym nową szatę graficzną i ścieżkę zakupową. Pojawią się przydatne funkcje, takie jak:

wyszukiwanie połączenia umożliwiającego planowanie podróży „tam i z powrotem”,

tworzenie profili zakupowych (gdzie można wskazać ulubione lub najczęstsze relacje).

dodanie biletu do kalendarza.

System e-IC 2.0 sam podpowie i wybierze dla podróżnych najlepszą ofertę. Po określeniu wieku pasażera platforma zasugeruje też ulgi najbardziej korzystne dla danego przedziału wiekowego. Jest to szczególnie przydatne przy zamawianiu biletów międzynarodowych na przejazdy z najmłodszymi, ze względu na złożone zasady zniżek dla dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie systemu e-IC 2.0 to nie jedyna nowość, jaką w najbliższym czasie planuje uruchomić przewoźnik. W drugiej połowie 2024 roku zostanie uruchomiony nowy Centralny System Sprzedaży. Będzie to rozwiązanie dużo bardziej elastyczna w stosunku do obecnie eksploatowanego, co pozwoli przewoźnikowi na szybsze i łatwiejsze wprowadzanie nowych rozwiązań i funkcji. Dzięki niej możliwe będzie proste aplikowanie zmian oczekiwanych przez podróżnych.

Źródło zdjęć: PKP Intercity

Źródło tekstu: PKP Intercity