Jeździsz koleją? Sprawdź nowe funkcje w PKP.appce

PKP.appka, czyli aplikacja dla podróżujących koleją, ma nowe funkcje. Wśród nich jest moduł zgłaszania usterek na dworcach, wygodniejsza strona startowa i prezentacja spodziewanego czasu opóźnień pociągów na całej długości trasy.

PKP.appka jest cały czas rozwijana i zyskuje nowe funkcje, które mają sprostać oczekiwaniom użytkowników. Najważniejszą z nich jest dodany w majowej aktualizacji moduł zgłaszania usterek. Po wyborze konkretnego dworca, na dolnym pasku nawigacji znajdziemy ikonę z kluczem. Po jej wybraniu możemy zgłosić usterkę. Żeby zrobić to szybko, stworzono kilka podstawowych kategorii (windy, schody ruchome czy drzwi automatyczne), ale możemy również sami opisać usterkę dowolnego elementu infrastruktury dworcowej.

Po wyborze pozostaje tylko określić co jest nie tak z danym elementem lub urządzeniem. Istotne jest również zamieszczenie krótkiego opisu oraz dodanie zdjęć, co pozwoli dokładnie zidentyfikować miejsce, w którym wystąpiła usterka. Potem już wystarczy nacisnąć przycisk „zgłoś usterkę” i gotowe.

Rozbudowa PKP.appki o nowy moduł pozwoli obsłudze technicznej dworców jeszcze szybciej i sprawniej reagować na ewentualne usterki. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to do niezwłocznego rozwiązania niedogodności, a co za tym idzie zwiększenia satysfakcji i komfortu tysięcy podróżnych, którzy codziennie korzystają z dworców kolejowych w całej Polsce.

– powiedziała Marta Strębska, zastępca dyrektora Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji w PKP S.A.

Majowa aktualizacja PKP.appki wprowadza do niej jeszcze kilka nowości. Poza bardziej intuicyjną stroną startową, umożliwiającą szybszy dostęp do funkcji, uproszczono sposób prezentacji rozkładu jazdy pociągów. Domyślnie, gdy wybierzemy ikonę rozkładu jazdy z dolnego paska narzędzi, zobaczymy tablicę z odjazdami pociągów z danego dworca. Bardzo oczekiwanym przez użytkowników ułatwieniem jest prezentowanie spodziewanego opóźnienia pociągu od początkowej do końcowej stacji.

Majowa aktualizacja aplikacji PKP.appka jest już dostępna do pobrania w sklepach Google Play i App Store.

