Jakdojade z nową funkcją. Chodzi o pociągi PKP Intercity

PKP Intercity poinformowało, że już od 24 kwietnia użytkownicy aplikacji Jakdojade otrzymali funkcję "Kup bilet", która po wyszukaniu bezpośredniego przejazdu pociągami PKP Intercity przekierowuje na stronę przewoźnika do systemu e-IC, gdzie wyświetlany jest od razu pociąg, na który klient chce zakupić bilet.

W przyszłości przycisk „Kup bilet” dostępny będzie również na stronie internetowej jakdojade.pl. Zakup biletu staje się dużo prostszy i bardziej intuicyjny, a nowa funkcja znacząco ułatwia planowanie trasy dla pasażerów podróżujących między miastami.

Funkcja przekierowania do strony e-IC w aplikacji Jakdojade to jeden z wielu kroków, jakie planujemy podjąć z tym partnerem. Współpraca z zewnętrznymi portalami i aplikacjami to istotna część naszej strategii sprzedażowej. Zależy nam, aby nasi pasażerowie mieli możliwość łatwego wyszukiwania połączeń i zakupienia biletów w najbardziej dogodnym dla nich miejscu, dlatego nieustannie pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które ułatwią Polakom podróże z PKP Intercity