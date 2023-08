Google Chrome zasypie cię aktualizacjami. Dla twojego dobra

Google Chrome będzie dostawał częstsze aktualizacje. To w imię naszego bezpieczeństwa.

Chrome czeka poważna zmiana. Przeglądarka internetowa będzie dostawać dużo częstsze aktualizacje. W ten sposób Google chce zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Nowe wersje będą wydawane aż co tydzień!

Aktualizacje Google Chrome

Do tej pory Chrome otrzymywał duże aktualizacje mniej więcej co 4 tygodnie (wcześniej nawet co 6 tygodni). Teraz nowe wersje pobierzemy dużo częściej, bo aż co tydzień.

Jednak nie będą to aż tak duże zmiany, jak do tej pory. Nadal większe aktualizacje będą wprowadzane co 4 tygodnie, ale między nimi Google będzie wydawać mniejsze poprawki bezpieczeństwa.

W ten sposób Google chce nas lepiej chronić. Poprawki będą wydawane co tydzień od Chrome w wersji 116 i to zarówno na desktopach, jak i urządzeniach mobilnych.

Dzięki temu czas między wykryciem luki bezpieczeństwa a załataniem jej ma się skrócić aż o 3,5 dnia, co powinno znacząco utrudnić życie wszelkiej maści oszustom i hakerom. Google przewiduje, że z tego powodu zmniejszy się też liczba niespodziewanych i nagłych aktualizacji.

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google