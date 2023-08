Gmail. Nowa funkcja to kolosalne ułatwienie

Gmail na Androida oraz iOS doczekał się ważnej zmiany, która dla wielu osób może być ogromnym ułatwieniem.

Korzystasz z Gmaila na swoim telefonie? Już za chwilę aplikacja zostanie zaktualizowana do najnowszej wersji, z którą przyjdzie nowa, przydatna funkcja. Ułatwi ona życie wielu osób.

Gmail z ważną nowością

O co chodzi? O coś tak prostego, jak automatyczne tłumaczenia. Te były już dostępne w Gmailu, ale tylko w wersji webowej. Użytkownicy aplikacji mobilnej, jeśli dostali e-maila w obcy języku i mieli problem z jego zrozumieniem, musieli kopiować tekst, aby wkleić go w osobną aplikację lub stronę do tłumaczeń. Innego wyboru nie było, ale z tym już na szczęście koniec. Od teraz będzie dużo łatwiej.

W najnowszej wersji Gmail na Androida oraz iOS wprowadza funkcję automatycznego tłumaczenia bezpośrednio wewnątrz aplikacji. Taka możliwość pojawi się w formie odpowiedniej ikonki nad czytaną wiadomością. Do wyboru powinny być wszystkie języki, które znajdują się w Translatorze Google. Jeśli jest to dla kogoś funkcja zbędna, to można ją wyłączyć w ustawieniach aplikacji.

Nowość powinna być już dostępna w aplikacji w wersji na Androida. Natomiast użytkownicy iOS muszą poczekać do 21 sierpnia.

