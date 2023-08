WhatsApp z sensacyjną nowością. Tego chyba nikt się nie spodziewał

WhatsApp rozpoczął właśnie uruchamianie nowej funkcji, której to prawdopodobnie niewielu się po nim spodziewało. Mowa o... udostępnianiu ekranu.

WhatsApp staje na uszach, by stać się komunikatorem możliwie uniwersalnym, czego przykład stanowią funkcje takie jak Społeczności. Tym razem jednak w pewnym sensie przekroczono Rubikon, gdyż dotychczas aplikacja zdawała się mieć głównie konsumencki charakter, a oto trafia do niej możliwość udostępniania ekranu.

Flagowy komunikator Mety upodabnia się tym samym do narzędzi typowo biznesowych, takich jak Slack czy MS Teams, umożliwiając na przykład przeprowadzenie prezentacji. Zwłaszcza, że równolegle umożliwia też prowadzenie rozmów grupowych w poziomej orientacji ekranu smartfonu.

WhatsApp z funkcją udostępniania ekranu

Oczywiście ekran równie dobrze udostępnić może każdy, nie tylko w celach służbowych, ale konotacje są jasne. Zuckerberg idzie po klienta biznesowego, a przy bazie ponad 2 mld aktywnych użytkowników trampolina jest przepotężna. Teoretycznie spółka już wcześniej wykazywała takie ambicje, za sprawą platformy WhatsApp Business, jednak teraz to inny pułap.

Co ciekawe, funkcja udostępniania ekranu ma być wprowadzona głównie po stronie serwerów, więc nie należy spodziewać się w związku z jej premierą żadnej większej aktualizacji. Jednocześnie dostęp do nowości zyskają zarówno posiadacze smartfonów, czy to z Androidem czy z iOS, jak i komputerów z systemem Windows.

Skorzystanie z nowinki jest bajecznie proste, dodajmy. Najpierw należy rozpocząć czat wideo, a wtedy na ekranie pojawi się ikonka ze strzałką. Później wystarczy tylko kliknąć rzeczoną ikonkę, zaakceptować ostrzegawczy monit i gotowe. Przy czym współdzielenie w każdej chwili można przerwać i wznowić, bez zamykania czatu.

