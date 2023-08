Messenger straci użyteczną funkcję. Czas na przesiadkę

Pod koniec przyszłego miesiąca aplikacja Messenger straci użyteczną funkcję. Chodzi o obsługę wiadomości SMS.

Facebook Messenger to popularny komunikator internetowy firmy Meta, który od 2016 roku ma funkcję umożliwiającą odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS. Chodzi o wersję na urządzenia z systemem Android, który pozwala zmienić domyślną aplikację do obsługi tego typu wiadomości, na przykład na Messengera właśnie. Sam kiedyś przez chwilę korzystałem z tego rozwiązania.

Nie wiemy, jaką popularnością wśród użytkowników Messengera cieszyła się funkcja do SMS-owania, ale można domniemywać, że niezbyt dużą. To prawdopodobnie z tego powodu firma Marka Zuckerberga postanowiła się jej pozbyć. Jak możemy przeczytać na stronie Centrum pomocy Facebooka, wiadomości SMS przestaną być dostępne w Messengerze od 28 września 2023 roku. Stanie się to po zaktualizowaniu aplikacji.

Jeśli używasz Messengera jako domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości SMS na urządzeniu z systemem Android, pamiętaj, że od 28 września 2023 r. po aktualizacji aplikacji utracisz możliwość wysyłania i odbierania SMS-ów w sieci komórkowej za pomocą Messengera.

– czytamy w Centrum pomocy Facebooka

Po wyłączeniu obsługi SMS-ów w Messengerze nadal będzie działać odbieranie i wysyłanie takich wiadomości w smartfonie z Androidem czy dostęp do ich historii. Będzie to możliwe dzięki nowej domyślnej aplikacji do obsługi SMS-ów. Jeśli takiej nie wybierzesz, wiadomości SMS będą automatycznie kierowane do domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości na Twoim telefonie, takiej jak Wiadomości dla systemu Android.

