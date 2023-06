Messenger i Instagram pozwolą skontrolować, co robi dziecko

Rodzice będą mieli więcej kontrolami nad Messengerem oraz Instagramem swoich dzieci. Meta wprowadza ważne nowości.

Meta, czyli firma, do której należą Facebook, Instagram oraz WhatsApp, zapowiedziała ważne nowości dla rodziców. Firma wprowadza kontrolę rodzicielską w Messengerze oraz Instagramie. Co to dokładnie oznacza?

Kontrola rodzicielska Instagrama i Messengera

Firma wprowadza narzędzie Parental Supervision, które pozwala częściowo podejrzeć, co dzieci robią na Messengerze i Instagramie. Dzięki narzędziu sprawdzimy między innymi czas spędzany w aplikacjach, listę znajomych, ustawienia prywatności, a także ich własne Stories.

Dowiemy się też, kiedy dzieci wprowadzą jakieś zmiany w ustawieniach aplikacji i kto może do nich pisać (tylko znajomi, znajomi znajomych czy wszyscy). Co ważne, Parental Supervision nie pozwoli w żaden sposób na czytanie wiadomości, którymi dziecko wymienia się z innymi osobami. Pod tym kątem Meta jednak dba o prywatność dzieci.

Jeśli chodzi o Instagrama, to narzędzie pozwoli podejrzeć listę obserwujących nasze dziecko i przez nie obserwowanych, a także listę wspólnych znajomych. Poza tym Meta wprowadza ograniczenia, które mają zminimalizować ryzyko kontaktu z podejrzanymi osobami.

Nowości na razie są dostępne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii. Globalnie mają być dostępne w najbliższych miesiącach, więc wkrótce do nowych funkcji dostęp powinni mieć też polscy rodzice.

Źródło zdjęć: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld