Dane mówią jasno: Diesel odchodzi do lamusa, a Polacy wolą elektryki

A te są takie, że auta elektryczne swoją popularnością przegoniły te z silnikiem Diesla. Tak przynajmniej podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Według jego danych w lipcu tego roku Polacy zarejestrowali 3814 samochodów z napędem elektrycznym. Jest to gigantyczny wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Mowa tu o wzroście na poziomie 231%.