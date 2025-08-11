Motoryzacja

Dane mówią jasno: Diesel odchodzi do lamusa, a Polacy wolą elektryki

Po komentarzach w sieci można odnieść wrażenie, że Polacy nie przepadają za autami elektrycznymi. Jednak nie jest to zbyt wiarygodny sposób na postrzeganie opinii publicznej. O wiele lepiej jest spojrzeć na fakty.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:27
2
A te są takie, że auta elektryczne swoją popularnością przegoniły te z silnikiem Diesla. Tak przynajmniej podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Według jego danych w lipcu tego roku Polacy zarejestrowali 3814 samochodów z napędem elektrycznym. Jest to gigantyczny wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Mowa tu o wzroście na poziomie 231%.

Elektryki wyprzedziły silnik Diesla

Dla porównania w ubiegłym miesiącu zarejestrowano 3685 samochodów z silnikiem Diesla. Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, mowa tu o nowych samochodach, a nie autach używanych. Na tym polu silniki spalinowe, nawet w rozbiciu na benzynowe i napędzane olejem napędowym dominują nad zasilanymi z akumulatora elektrycznego. 

Image
motoryzacja samochody elektryczne
Zródła zdjęć: Darunrat Wongsuvan / Shutterstock
Źródła tekstu: gramwzielone