Robotaxi - kto opanuje ten rynek? W kolejce trójka gigantów

Ostatni tydzień przyniósł nieco zaskakującą informację z rynku autonomicznych taksówek. Kto zdominuje rynek? W kolejce ustawiło się trzech gigantów.

Jak pisaliśmy na Telepolis, jeden z największych koncernów samochodowych świata, General Motors, zdecydował się na zamknięcie projektu Cruise. Po 8 latach i zainwestowniu w robotaxi aż 10 miliardów dolarów, gigant przyznał, że nie jest w stanie zarobić na tym rynku. Zamknął cały projekt, a część pracowników, ktorzy zostali w firmie przetransferował do pracy nad asystentem kierowcy w klasycznych samochodach.

Jak podaje Bussines Insider, oznacza to, że konkurencja na tym rynku, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, skurczyła się praktycznie do dwóch firm. Prym na rynku autonomicznych przejazdów wiedzie obecnie, należące do Alphabet Waymo. Firma z rodziny Google oferuje już przejazdy w kilku amerykańskich miastach. Za chwilę realną konkurencję dla niej ma stanowić Tesla. Co prawda, firma Elona Muska, jeszcze nie działa aktywnie na rynku, ale w przyszłym roku ma wprowadzić swoje robotaxi. Przy stosunkowo niskich kosztach produkcji, wynoszących około 25 tysięcy dolarów, Musk zapowiada zdominowanie tego rynku w bardzo krótkim czasie.

Wszystko wskazuje na to, że decyzja General Motors potwierdza, że inne firmy na tym rynku (Tesla i Waymo) mają dużo bardziej zaawansowaną technologię i wyprzedzają dzięki temu konkurencję. Ten rynek może już być tak naprawdę zamknięty dla nowych graczy.

- analizuje motoryzacyjny ekspert John Murphy z firmy BofA.

Jego zdanie potwierdza Gene Munster z Deepwater Asset Management, firmy która analizuje ponad 2000 startupów z branży tech:

Przyglądamy się tym firmom i nie widzimy na rynku nikogo, kto próbuje powalczyć w branży autonomicznych pojazdów. Ten statek już odpłynął. Rynek zdominuje ktoś z trójki Tesla, Waymo lub Amazon.

Tesla, Waymo i Amazon

Waymo już oferuje przejazdy w kilku amerykańskich miastach. Z danych, których Waymo oficjalnie nie potwierdziło wynika, że realizuje już niemal 100 tysięcy przejazdów tygodniowo.

Zarówno Amazon jak i Tesla planują wypuszczenie na rynek swojej oferty na początku przyszłego roku. Należący do Amazona Zoox ma zadebiutować w Las Vegas i San Francisco.

Możliwość korzystania z autonomicznie poruszających się taksówek mają także Chińczycy. Tam prym na rynku wiedzie Baidu. Według Munster, to jednak amerykański rynek jest o wiele bardziej zaawansowany technologicznie i firma, która go podbije może stać się globalnym liderem tej branży.

Źródło zdjęć: Iv-olga / Shutterstock.com

Źródło tekstu: businessinsider.com, the verge