Te autostrady to udręka Polaków. Idą wielkie zmiany

Wkrótce koniec kolejek na autostradach! To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy wybierają Chorwację jako miejsce swojej wakacyjnej destynacji. Wyjaśniamy, co się zmieni i kiedy.

Płatności elektroniczne zamiast bramek

To doskonała informacja, dla planujących wakacje na Chorwacji. Władze ogłosiły właśnie, że bramki poboru opłat na autostradach, zostaną zastąpione przez systemy płatności elektronicznych. To spora zmiana, która ucieszy większość kierowców, w tym także z Polski.

HAC (Hrvatske autoceste), czyli urząd zarządzający autostradami w Chorwacji, planuje zrezygnować z punktów poboru opłat i wprowadzi w ich miejsce system pełnych płatności elektronicznych. To milowy krok naprzód wobec obowiązującego do tej pory systemu.

Co się ulepszy?

Przede wszystkim, znikną spore kolejki, które powodował stary system, zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego, jakim są wakacje. W kolejkach tych stali także Polacy, bowiem wielu z nich pokonuje tę wakacyjną drogę samochodem. Na szczęście, dla wszystkich Chorwacja idzie z duchem czasu i planuje skorzystać z technolgii w infrastrukturze transportowej.

Kiedy wejdą życie zmiany?

Póki co, to najbardziej problematyczna kwestia. Nie podano konkretnego terminu, ale wiadomo, że jak większość zmian - nastąpią one stopniowo. Chorwackie władze przewidują, że cały proces zmiany systemów potrwa conajmniej 2 lata.

Niezależnie od zmian, które zajdą, kierowcy, w dalszym ciągu będą płacili stawkę zależną od przejechanych kilometrów. Nic nie wskazuje na to, by planowano zmiany w tej kwestii. Nowe rozwiązanie ma przypominać to, zastosowane w Polsce. Każdy kierowca będzie musiał założyć konto w dedykowanej aplikacji lub na stronie internetowej i podać numery tablicy rejestracyjnej pojazdu. Przejeżdżając przez punkt, nie będzie trzeba się zatrzymywać, a pieniądze za przejazd płatnym odcinkiem zostaną pobrane automatycznie.

Zobacz: W stolicy Chorwacji będzie jeździło robotaxi. Małe auto z zaletami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: Super Biznes