W stolicy Chorwacji będzie jeździło robotaxi. Małe auto z zaletami

Chorwacki startup, Project 3 Mobility, ogłosił właśnie plan wprowadzenia na ulice w Zagrzebiu autonomicznej taksówki.

Projekt o nawie Verne, oparty na naziwsku sławnego francuskiego pisarza, ma ruszyć z produkcją w 2026 roku. Celem startupu jest produkcja 2 osobowego elektrycznego samochodu, który będzie działał jako robotaxi. Usługa ma być dostępna dla klientów za pomocą aplikacji mobilnej. Oprócz samego samochodu na ulicach stolicy Chorwacji ma pojawić się też sieć ładowania aut.

🔵 CROATIAN STARTUP READIES SELF-DRIVING TAXI VERNE FOR ZAGREB LAUNCH



Autonomous vehicle startup Project 3 Mobility (P3), set up by the founder of Croatian electric vehicle maker Rimac Group, presented on Wednesday its self-driving robotaxi named after French writer Jules Verne… pic.twitter.com/uUffW1fv67