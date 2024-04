A to co? Samochód z kuszetką czy hotel na kółkach?

Autonomiczny samochód to dla Was za mało? Niemieckie studio konceptowe opracowało właśnie projekt pojazdu, w którym można… spać.

Ekipa ze studia Xoio opracowała pojazd o nazwie “Swift Pod”. Ten pojazd, nawiązujący swoja stylizacją do klasyków science-fiction, takich jak chociażby film Tron skrywa w sobie wiele ciekawych rozwiązań. I jak to z projektami bywa, papier przyjmie wszystko. Poznajcie więc samochód z kuszetką.

Sypialnia, minibar i rozsądna prędkość

Głównym elementem zaprojektowanym przez twórców Swift Poda jest oczywiście duża kapsuła sypialna, w której można sobie drzemać podczas podróży. Jeśli jednak podczas podróży zbudzi Was głód nie tyle przygód, co ten zwykły, prosto z naszego żołądka, to na wyposażeniu mają znaleźć się przekąski i napoje. Wszystko to w pojeździe, który na swych zapewne długich dystansach ma poruszać się z “rozsądną prędkością” – deklarują twórcy.

Inspiracją do powstania projektu były między innymi nocne pociagi - wyjaśnia studio Xoio we wpisie na swoim blogu. Pojazd ma futurystyczny, trójkątny kształt, który ma podkreślić jak niewiele potrzeba, aby osiągnąć zrównoważony środek transportu na duże odległości. Podczas podróży pasażerowie mogą siedzieć w pozycji wyprostowanej lub położyć się na łóżku. W razie nudów do dyspozycji pozostaje też system multimedialny.

A jak ten pojazd mógłby funkcjonować? Zdaniem twórców pasażerowie mogliby zamówić pojazd online, wprowadzając pożądane miejsce docelowe i czas. Następnie system nawigacji autonomicznie obliczyłby wymaganą prędkość, aby dotrzeć do pożądanego celu na czas. Jeśli jednak nie musisz się śpieszyć, pojazd miałby oferować możliwość zaplanowania postojów na przerwy. Ponieważ jednak to tylko koncept, pytania “kto to zbuduje i dopuści do ruchu” są dziś raczej retoryczne.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: xoio

Źródło tekstu: xoio, DailyMail