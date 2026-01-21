Zapomnij o Android Auto i Apple CarPlay. Idzie coś lepszego

Przez lata niemal każdy producent samochodów implementował Android Auto i Apple CarPlay. Chodziło o dobro użytkowników, którzy w ten sposób mogli łatwo łączyć system infotainment w aucie ze swoimi smartfonami. Jednak oba systemy budzą coraz więcej wątpliwości, a General Motors wręcz postanowiło całkowicie z nich zrezygnować.

Na szczęście powstają alternatywy. Za jedną z nich odpowiada Harman, czyli marka należąca do Samsunga.

Harman Ready Link Marketplace

Harman stworzył własną platformę Ready Link Marketplace. Aktualnie znajduje się w niej już blisko 200 aplikacji, w tym te najważniejsze, jak chociażby Spotify. Firma pracuje też nad dodaniem do katalogu Apple Music.

Nie jest to może tak imponująca liczba, jak w przypadku Android Auto czy Apple CarPlay, ale powinniśmy uczciwie sobie odpowiedzieć — z ilu aplikacji w samochodzie tak naprawdę korzystamy?

System Harman bazuje na Android Automotive. To rozwiązanie dużo bardziej zaawansowane niż Android Auto. Przede wszystkim obsługuje każdą funkcję samochodu. Poza tym działa bezpośrednio na podzespołach zastosowanych w aucie i nie wymaga połączenia ze smartfonem.

Można powiedzieć, że Android Auto jest aplikacją, która łączyła telefon z samochodem. Android Automotive jest pełnoprawnym systemem operacyjnym. Szacuje się, że do 2030 roku będzie z niego korzystać 70 proc. nowych aut.