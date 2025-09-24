NASA przyspiesza plany. Cel staje się coraz ważniejszy

Misja Artemis II

Najnowsza misja Artemis II ma wystartować już w lutym przyszłego roku, czyli o dwa miesiące wcześniej niż dotychczas zakładano.

Dalsza część tekstu pod wideo

Misja Artemis II nie ma w swoich planach jednak samego lądowania na księżycu. Jej celem będzie lot dookoła i ostateczne przetestowanie wszystkich systemów i dokonanie kolejnych pomiarów, które w rezultacie mają pozwolić na lądowanie kolejnej misji Artemis III.

Według dyrektora misji Artemis Charlie Blackwell-Thompsona rakieta, która ma wynieść astronautów w kosmos jest już praktycznie gotowa. Chodzi tutaj o system SLS (Space Launch System). Trwają natomiast ostatnie prace nad kapsułą Orion, która ma pomieścić w sobie 4 kosmonautów udających się na misję. Sami kosmonauci też zostali już wybrani. Będą to Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch z NASA. Do ich grona dołączy jeszcze reprezentujący kanadyjską Agencję Kosmiczną Jeremy Hansen.

Mimo, że załoga nie wyląduje na księżycu będzie to najdalsza misja kosmiczna w historii ludzkości.

Oni polecą aż 9,200 kilometrów za księżyc. To o wiele dalej niż jakikolwiek dotychczasowy lot kosmiczny. zapowiada Jeff Radigan odpowiedzialny za lot misji Artemis II.

System SLS składa się z dwóch wielkich boosterów, które będą odpowiedzialne za wyniesienie statku kosmicznego z kapsułą Orion w przestrzeń kosmiczną. Zgodnie z planem boostery mają oddzielić się od reszty rakiety już w 2 minuty po starcie. W ciągu kolejnych godzin lotu od rakiety odłączą się kolejne elementy odpowiedzialne za wyniesienie kapsuły w przestrzeń kosmiczną. Dopiero po 25 godzinach lotu, kapsuła Orion będzie gotowa do samodzielnego lotu w kierunku Księżyca.