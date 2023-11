Rosyjski statek płonie. Wszystko widać na zdjęciach

Rosyjska kapsuła towarowa Progress MS-23 odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 29 listopada 2023 roku. Już cztery godziny później płonął. Astronauci z ISS mieli doskonałą okazję, by obserwować widowisko i dostarczyli wyjątkowe zdjęcia.

Jeśli obawiasz się o powodzenie misji kosmicznych, możesz spać spokojnie. Spalenie statku towarowego to zaplanowana, rutynowa operacja. W ten sposób z ISS zostały „wyrzucone śmieci”. Zanim Progress MS-23 ruszył w kierunku Ziemi, został załadowany nieużywanym już sprzętem i odpadami produkowanymi przez mieszkańców ISS. To standardowa praktyka. Tak kończą wszystkie sprzęty i materiały, które nie nadają się do ponownego użycia.

Miejsce, gdzie Progress MS-23 wszedł w atmosferę Ziemi, zlokalizowała Jasmin Moghbeli, pracująca na ISS z ramienia NASA. Nie byłoby to możliwe bez pomocy ekipy na Ziemi, która uważnie śledziła lot kapsuły załadowanej odpadami.

Earlier today, @roscosmos cargo vehicle Progress undocked and departed from @Space_Station. Nearly four hours after undocking, I was able to spot it burning up in the atmosphere and even capture a few photos of it. It happened faster than I thought and was only visible for about… pic.twitter.com/P1aFj2HvEo