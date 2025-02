Naukowcy odkryli sól, która pochodzi z innego, obcego świata

Wszystko sprowadza się do japońskiej misji Hayabusa2, którą zorganizowała JAXA. Jej celem było zdobycie próbek asteroidy Ryugu, oraz dostarczenie ich na Ziemię. To miało miejsce w grudniu 2020 roku. Jednak badanie próbek jest dość mozolnym zadaniem. Wszystko dlatego, że naukowcy nie chcą ich narazić na kontakt z ziemską atmosferą, co mogłoby je uszkodzić.

Kosmiczna sól

Otóż podczas jednej z serii testów odnaleziono w próbce sól krystaliczną. Obecność takiej struktury dość jasno sugeruje, że wynika ona z obecności ciekłej wody na Ryugu. Asteroida ta jednak nie powinna jej posiadać. Pojawiły się więc teorie, że jest ona jedynie fragmentem dawno zniszczonego planetozymala. Te z kolei można uznać za coś, co aspirowało do miana protoplanety. I nawet mogłoby się nią stać, gdyby nie katastrofa, która miała go zniszczyć jakieś 4,5 miliarda lat temu.

Skąd ciepła woda na planetozymalu

To był dość burzliwy okres w istnieniu naszego układu słonecznego. Do takich katastrof dochodziło wtedy stosunkowo często, dlatego też hipoteza ta jest bardzo prawdopodobna. Natomiast obecność ciekłej wody oznacza, że ta była ogrzewana. Jeśli chodzi o ten aspekt naukowcy podejrzewają, że odpowiada za to rozpad pierwiastków radioaktywnych, których w młodym Układzie Słonecznym było znacznie więcej, niż teraz. Te wraz z promieniowaniem miały emitować ciepło. Całość natomiast odpowiada, skąd się wzięła krystaliczna sól w kosmosie.