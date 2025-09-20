Huawei Watch Ultimate 2. Pierwszy smartwatch do nurkowania na 150 m

Smartwatch z najwyższej półki

Huawei Watch Ultimate 2 ma ośmiokątną z ceramiką i szkłem szafirowym. Wyświetlacz LTPO AMOLED ma przekątną 1,5 cala i jasność aż 3500 nitów. Ma to zapewnić świetną czytelność w każdych warunkach. Chiński producent przygotował dwie wersje kolorystyczne – Compass Black i Ocean Blue.

Dalsza część tekstu pod wideo

Huawei chwali się, że to pierwszy na świecie smartwatch do nurkowania na głębokość 150 metrów. Watch Ultimate 2 korzysta z mini-sonaru, dzięki czemu umożliwia wymianę krótkich wiadomości pod wodą na dystansie do 30 metrów. To rozwiązanie powinno zwiększyć bezpieczeństwo podczas nurkowania.

Zegarek wyposażono w eSIM, NFC, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Na pokładzie znalazły się też zaawansowane czujniki, w tym do pomiaru EKG i temperatury. Huawei wprowadził również technologię X-TAP. Wystarczy przytrzymać specjalny sensor, by w kilkadziesiąt sekund uzyskać pakiet danych zdrowotnych: tętno, EKG, HRV i SpO₂.

Bateria na kilka dni

Huawei Watch Ultimate 2 działa średnio 4,5 dnia przy typowym użytkowaniu z telefonem z Androidem. Z iPhone’em wynik jest nieco niższy i wynosi 3,5 dnia. W trybie oszczędnym zegarek potrafi wytrzymać nawet 11 dni.

Dostępność i cena