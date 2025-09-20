Galaxy Buds4 nadchodzą. Samsung szykuje odpowiedź na AirPods Pro 3
Nowe słuchawki Samsunga pojawiły się w kodzie One UI 8.5. To pierwsze potwierdzenie, że Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro są coraz bliżej. Premiera może odbyć się szybciej, niż wielu się spodziewa.
Galaxy Buds4 znalezione w kodzie systemu
Do sieci trafiły fragmenty kodu One UI 8.5, które ujawniają odniesienia do nowych słuchawek Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Może to oznaczać, że Samsung rzeczywiście przygotowuje kolejną generację swoich popularnych "pchełek". Wyciek wskazuje też na numery modeli: SM-R540 dla Buds4 i SM-R640 dla Buds4 Pro.
Nie brzmi to jak przypadek, bo poprzednia seria miała oznaczenia SM-R530 i SM-R630.
Samsung chce odpowiedzieć gigantowi z Cupertino
Na rynku słuchawek bezprzewodowych zrobiło się gorąco. Apple niedawno wypuści modelł AirPods Pro 3 z nowymi funkcjami: pomiarem tętna, lepszym ANC i tłumaczeniem rozmów na żywo. To podniosło poprzeczkę w tej klasie sprzętu.
Samsung raczej nie pozostanie obojętny. W plotkach mówi się o rozwinięciu Galaxy AI, szczególnie w zakresie tłumaczeń, które już są dostępne w Galaxy Buds3. Ale prawdziwa siła nowej generacji mogłaby leżeć gdzie indziej – w poprawionej jakości dźwięku, wydajniejszej redukcji szumów i mocniejszej baterii.
Premiera z Galaxy S26?
Wszystko wskazuje na to, że słuchawki Galaxy Buds4 zadebiutują razem z serią Galaxy S26. Miałoby to sens, ponieważ większość użytkowników korzysta ze słuchawek właśnie ze smartfonem. Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych szczegółów od Samsunga, ale styczniowa data wygląda na najbardziej prawdopodobną.