Galaxy Buds4 nadchodzą. Samsung szykuje odpowiedź na AirPods Pro 3

Galaxy Buds4 znalezione w kodzie systemu

Do sieci trafiły fragmenty kodu One UI 8.5, które ujawniają odniesienia do nowych słuchawek Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Może to oznaczać, że Samsung rzeczywiście przygotowuje kolejną generację swoich popularnych "pchełek". Wyciek wskazuje też na numery modeli: SM-R540 dla Buds4 i SM-R640 dla Buds4 Pro.

Nie brzmi to jak przypadek, bo poprzednia seria miała oznaczenia SM-R530 i SM-R630.

Samsung chce odpowiedzieć gigantowi z Cupertino

Na rynku słuchawek bezprzewodowych zrobiło się gorąco. Apple niedawno wypuści modelł AirPods Pro 3 z nowymi funkcjami: pomiarem tętna, lepszym ANC i tłumaczeniem rozmów na żywo. To podniosło poprzeczkę w tej klasie sprzętu.

Samsung raczej nie pozostanie obojętny. W plotkach mówi się o rozwinięciu Galaxy AI, szczególnie w zakresie tłumaczeń, które już są dostępne w Galaxy Buds3. Ale prawdziwa siła nowej generacji mogłaby leżeć gdzie indziej – w poprawionej jakości dźwięku, wydajniejszej redukcji szumów i mocniejszej baterii.

