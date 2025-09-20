Sprzęt

Galaxy Buds4 nadchodzą. Samsung szykuje odpowiedź na AirPods Pro 3

Nowe słuchawki Samsunga pojawiły się w kodzie One UI 8.5. To pierwsze potwierdzenie, że Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro są coraz bliżej. Premiera może odbyć się szybciej, niż wielu się spodziewa.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:58
0
Galaxy Buds4 znalezione w kodzie systemu

Do sieci trafiły fragmenty kodu One UI 8.5, które ujawniają odniesienia do nowych słuchawek Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Może to oznaczać, że Samsung rzeczywiście przygotowuje kolejną generację swoich popularnych "pchełek". Wyciek wskazuje też na numery modeli: SM-R540 dla Buds4 i SM-R640 dla Buds4 Pro.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie brzmi to jak przypadek, bo poprzednia seria miała oznaczenia SM-R530 i SM-R630.

Samsung chce odpowiedzieć gigantowi z Cupertino

Na rynku słuchawek bezprzewodowych zrobiło się gorąco. Apple niedawno wypuści modelł AirPods Pro 3 z nowymi funkcjami: pomiarem tętna, lepszym ANC i tłumaczeniem rozmów na żywo. To podniosło poprzeczkę w tej klasie sprzętu.

Samsung raczej nie pozostanie obojętny. W plotkach mówi się o rozwinięciu Galaxy AI, szczególnie w zakresie tłumaczeń, które już są dostępne w Galaxy Buds3. Ale prawdziwa siła nowej generacji mogłaby leżeć gdzie indziej – w poprawionej jakości dźwięku, wydajniejszej redukcji szumów i mocniejszej baterii.

Premiera z Galaxy S26?

Wszystko wskazuje na to, że słuchawki Galaxy Buds4 zadebiutują razem z serią Galaxy S26. Miałoby to sens, ponieważ większość użytkowników korzysta ze słuchawek właśnie ze smartfonem. Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych szczegółów od Samsunga, ale styczniowa data wygląda na najbardziej prawdopodobną.

Zobacz: Galaxy Buds3 Pro - najlepsze słuchawki w historii Samsunga (test)

Samsung Galaxy Buds3 w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy Buds3 Pro w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy Buds3 FE w RTV Euro AGD
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Phone Arena
Źródła tekstu: Phone Arena