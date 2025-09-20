Sprzęt

Nocna promocja na wybitny tablet z LTE. Masz czas tylko 10 rano

Lub do wyczerpania zapasów, co w tym przypadku jest o wiele bardziej prawdopodobne.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 22:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Nocna promocja na wybitny tablet z LTE. Masz czas tylko 10 rano

Sprzęt, o którym mowa to Lenovo Tab K11 Plus w wersji LTE. Jest to mocny, bardzo dobrze wyposażony tablet, który dzięki tej promocji może być Wasz za mniej, niż 1000 zł. Wskazanie chociaż jednego punktu, w którym zawodzi, byłoby naprawdę trudne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lenovo Tab K11 Plus

Nie będę jednak gołosłowny i pokrótce wspomnę o jego najważniejszych cechach. Najbardziej widoczny element to rzecz jasna ekran. Tu mamy do czynienia z 11,45-calową matrycą 2000 × 1200 pikseli i z odświeżaniem 90 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast Snapdragon 680, który zapewnia przy okazji wsparcie dla LTE. Wspierany jest on przez 8 GB RAM, a na pliki użytkownika przeznaczono 256 GB miejsca.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tablet LENOVO Tab K11 Plus 11.45" 8/256 GB Wi-Fi Szary + Rysik
Tablet LENOVO Tab K11 Plus 11.45" 8/256 GB Wi-Fi Szary + Rysik
0 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Tablet LENOVO Tab 10.1" 4/64GB Wi-Fi Szary
Tablet LENOVO Tab 10.1" 4/64GB Wi-Fi Szary
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Tablet LENOVO Tab 10.1" 4/64 GB LTE Wi-Fi Szary
Tablet LENOVO Tab 10.1" 4/64 GB LTE Wi-Fi Szary
-21.59 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 577.41 zł
Advertisement

Na pokładzie znajdziemy również GPS i NFC, a potężna bateria 8600 mAh pozwoli na naprawdę długą pracę urządzenia. Wszystko to za jedyne 949 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, bo w chwili pisania tego tekstu pozostało jedynie 47 sztuk.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Lenovo Tab K11 Plus Mocny tablet z LTE za mniej, niż 1000 zł
Image
telepolis
lenovo Tablety Lenovo Tab K11 Plus
Zródła zdjęć: Lenovo