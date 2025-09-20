Nocna promocja na wybitny tablet z LTE. Masz czas tylko 10 rano

Sprzęt, o którym mowa to Lenovo Tab K11 Plus w wersji LTE. Jest to mocny, bardzo dobrze wyposażony tablet, który dzięki tej promocji może być Wasz za mniej, niż 1000 zł. Wskazanie chociaż jednego punktu, w którym zawodzi, byłoby naprawdę trudne.

Lenovo Tab K11 Plus

Nie będę jednak gołosłowny i pokrótce wspomnę o jego najważniejszych cechach. Najbardziej widoczny element to rzecz jasna ekran. Tu mamy do czynienia z 11,45-calową matrycą 2000 × 1200 pikseli i z odświeżaniem 90 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast Snapdragon 680, który zapewnia przy okazji wsparcie dla LTE. Wspierany jest on przez 8 GB RAM, a na pliki użytkownika przeznaczono 256 GB miejsca.

Na pokładzie znajdziemy również GPS i NFC, a potężna bateria 8600 mAh pozwoli na naprawdę długą pracę urządzenia. Wszystko to za jedyne 949 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, bo w chwili pisania tego tekstu pozostało jedynie 47 sztuk.