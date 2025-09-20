Jasność nie z tej ziemi. Ten nowy telewizor to prawdziwa bestia
TCL zapowiedział swój najnowszy flagowy TV, który ma być "królem telewizorów". Jego ekran wyróżnia się niesamowitą jasnością, której trudno dorównać.
Aż 10 tysięcy cd/m2 jasności
TCL X11L to nadchodzący i właśnie zapowiedziany flagowy telewizor chińskiego giganta. Ma on być następcą modelu X11K i oferować jasność na poziomie 10 tysięcy cd/m², 20736 stref wygaszania (w porównaniu z 14 112 strefami w X11K) oraz 100-procentowe pokrycie przestrzeni Rec.2020. Powyższe parametry dotyczą modelu 98-calowego, aczkolwiek X11L będzie wydany też w wersjach 75- i 85-calowych. Telewizor X11L ma ekran LCD, który jest wspomagany modułem podświetlania "Super Quantum Dot" miniLED. Telewizory te są bardzo cienkie, mające zaledwie 2 centymetry grubości i wyróżniają się panelem WHVA Pro LCD, który zapewnia znacznie szersze kąty widzenia.
Telewizor TCL X11L w pierwszej kolejności ukaże się w Chinach w 2026 roku, a następnie trafi na kolejne rynki.
Oprócz tego firma TCL pracowała nad nowymi telewizorami w technologii RGB miniLED, czyli z mechanizmem podświetlenia tylnego miniLED ale używającego połączenia niebieskich, zielonych i czerwonych diod LED (zamiast jednokolorowych). Tego typu telewizory TCL właśnie zostają wprowadzone na rynek chiński. Jednym z nich jest telewizor klasy premium TCL Q10M Ultra (dostępny w 85, 98 i 115 calach), odznaczający się 9000 cd/m² maksymalnej jasności, 100% pokryciem Rec.2020 i 16848 strefami wygaszania (w największym modelu). Drugi z nich to bardziej budżetowy TCL Q9M, który dysponuje 2880 strefami wygaszania i do 2000 cd/m² maks. jasności (w największym modelu).