Jasność nie z tej ziemi. Ten nowy telewizor to prawdziwa bestia

TCL X11L to nadchodzący i właśnie zapowiedziany flagowy telewizor chińskiego giganta. Ma on być następcą modelu X11K i oferować jasność na poziomie 10 tysięcy cd/m², 20736 stref wygaszania (w porównaniu z 14 112 strefami w X11K) oraz 100-procentowe pokrycie przestrzeni Rec.2020. Powyższe parametry dotyczą modelu 98-calowego, aczkolwiek X11L będzie wydany też w wersjach 75- i 85-calowych. Telewizor X11L ma ekran LCD, który jest wspomagany modułem podświetlania "Super Quantum Dot" miniLED. Telewizory te są bardzo cienkie, mające zaledwie 2 centymetry grubości i wyróżniają się panelem WHVA Pro LCD, który zapewnia znacznie szersze kąty widzenia.

Telewizor TCL X11L w pierwszej kolejności ukaże się w Chinach w 2026 roku, a następnie trafi na kolejne rynki.