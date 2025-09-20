PKO BP daje 50 zł na zakupy w Biedronce. Tobie też się należy

PKO Bank Polski zachęca do wypróbowania BLIK Płacę Później z nagrodą 50 zł

PKO Bank Polski wystartował z atrakcyjną promocją, która pozwala klientom zyskać 50 zł za pierwszy zakup z wykorzystaniem metody płatności BLIK Płacę Później. To doskonała okazja do poznania nowoczesnej usługi płatniczej bez żadnych kosztów.

Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które dotychczas nie korzystały z metody płatności BLIK Płacę Później z limitu PKO Płacę później. To oznacza, że oferta skierowana jest do nowych użytkowników tej metody płatności.

Wystarczą zakupy na 55 zł

Aby otrzymać nagrodę, wystarczy zrobić zakupy o wartości minimum 55 zł w jednym ze współpracujących sklepów online i opłacić transakcję z wykorzystaniem BLIK Płacę Później. Następnie w aplikacji IKO należy wejść w sekcję Oferta → Nagrody i zniżki → Promocje z metodą Płatności BLIK Płacę Później i wyrazić zgodę na przekazanie danych Polskiemu Standardowi Płatności.

Promocja obejmuje cztery popularne sieci handlowe: Sinsay, Hebe, RTV Euro AGD oraz Biedronka Home. Warto zauważyć, że z promocji można skorzystać tylko w jednym ze wskazanych sklepów, więc warto przemyśleć wybór.[

Do kiedy jest czas?

Promocja ma różne terminy w zależności od sklepu. W przypadku Hebe, Sinsay i RTV Euro AGD trwa od 17 września do 17 października 2025 roku. Natomiast w Biedronka Home można skorzystać z oferty od 24 września do 24 października 2025 roku.