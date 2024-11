Znaleziono mrocznego wilka w kosmosie. To zdjęcie musisz zobaczyć

Europejskie Obserwatorium Południowe pochwaliło się intrygującym zdjęciem kosmosu. Widać bowiem na nim… mrocznego wilka. Tworzy go ciemna mgławica, która w połączeniu z kosmicznym tłem prezentuje się jednak bardziej zachwycająco niż strasznie.

Mgławica, której nazwano z resztą Ciemnym Wilkiem jest od nas oddalona o około 5300 lat świetlnych. Jednak dzięki zwróceniu na nią oka teleskopu VLT Survey Telescope (VST) w należącym do ESO Obserwatorium Paranal w Chile możemy dziś oglądać ten zjawiskowy fragment kosmosu. Co ciekawe, mgławica ta wcale nie jest tak daleko od nas, ponieważ można ją znaleźć w naszej galaktyce, a dokładniej w pobliżu centrum Drogi Mlecznej. Co tak naprawdę stoi za tym kształtem?

Jak upolowano tego wilka?

W rzeczywistości Mgławica Ciemny Wilk jest częścią większego obiektu tego samego typu o mniej działającej na wyobraźnie nazwie, czyli Gum 55. Jak powstał efekt widoczny na zdjęciu? Ciemna przestrzeń to zimne chmury kosmicznego pyłu, które są tak gęste, że przysłaniają światło gwiazd znajdujących się za nimi – tłumaczy portal Science Daily. Materia ta przepuszcza jedynie promieniowanie o większej długości fal, takie jak światło podczerwone.

Otaczające wilka obłoki są z kolei zbudowane przede wszystkim z wodoru. Swój czerwonawy kolor zawdzięczają światłu wzbudzanemu przez intensywne promieniowanie UV pochodzące od nowo narodzonych gwiazd. Niestety jednak nie jesteśmy w stanie obserwować tego wszystkiego gołym okiem. Zdjęcie powstało dzięki pracy wspomnianego teleskopu oraz połączenia zdjęć wykonanych za pomocą VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge, które pomogło już zbadać około 500 milionów obiektów w naszej galaktyce.

