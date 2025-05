Inżynierowie NASA znowu dokonali cudu. To nie działało od 20 lat

Zdalna naprawa

NASA zdecydowała się uruchomić ponownie silniki manewrowe Voyagera 1 z dwóch powodów. Pierwszy to degradacja głównych silników manewrowych poprzez gromadzenie się osadów. W przypadku ich utraty sonda może utracić możliwość utrzymywania anteny w kierunku Ziemi, co zablokuje kontakt z Ziemią. Drugim powodem była spodziewana modernizacja anteny odbierającej i wysyłającej sygnał do sond Voyager 1 i 2. To z kolei mogło utrudnić tę „szybką” interwencję (sygnał w jedną stronę leci około 22-23 godzin).