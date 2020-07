16 lipca zobaczymy przełomowe zdjęcia Słońca

ESA (Europejksa Agencja Kosmiczna) zapowiedziała na ten dzień prezentację zdjęć wykonanych w ramach misji Solar Orbiter. Naukowcy są zachwyceni, a warto dodać, że bezzałogowa sonda korzysta z teleskopu rentgenowskiego STIX, który został opracowany z dużym udziałem Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Solar Orbiter wystartował 10 lutego, a celem projektu są badania Słońca ze szczególnym naciskiem na heliosferę (czyli obszarem wokół gwiazdy, w którym ciśnienie wiatru słonecznego przeważa nad ciśnieniem wiatrów galaktycznych, tworząc „bąbel” wyrzucanej przez Słońce materii w otaczającym ośrodku międzygwiazdowym). Misja przebiega pomyślnie, a wszystkie dziesięć instrumentów bezzałogowej sondy działa perfekcyjnie. Znalazła się ona w odległości 77 mln kilometrów od Słońca, co umożliwiło wykonanie najlepszych jak dotąd zdjęć naszej gwiazdy. I już wiadomo, że dzięki temu widać wiele interesujących zjawisk, których wcześniej nie można było szczegółowo zaobserwować. Zdjęcia te zostaną pokazane 16 lipca podczas konferencji prasowej online na stronie ESA. Początek wydarzenia o godzinie 14:00.

Sonda Solar Orbiter ma 1800 kg masy, a na pokładzie znajduje się opracowany przy dużym wkładzie Polskiej Akademii Nauk teleskop rentgenowski STIX. Dostarcza on informacji ilościowych na temat czasu, lokalizacji, intensywności oraz widma przyspieszonych elektronów, a także plazmy termicznej o wysokiej temperaturze związanej z rozbłyskami słonecznymi. Co istotne - sonda będzie zbliżać się coraz bardziej do Słońca, a najbliżej znajdzie pod koniec przyszłego roku. Ma wówczas być w odległości 42 mln kilometrów od jego powierzchni. Pozwoli to na uzyskanie m.in. pierwszego prawidłowego widoku biegunów Słońca.

Solar Orbiter - wizja artystyczna

Daniel Müller, naukowiec projektu ESA Solar Orbiter, tłumaczy, że misja "pomoże nam odpowiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące Słońca, które dotychczas pozostawały otwarte". To właśnie ten człowiek poprowadzi briefing prasowy, który będzie można oglądać online na tej stronie. A jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej na temat misji, można znaleźć wszelkie informacje na jej oficjalnej witrynie.

Źródło zdjęć: ESA

Źródło tekstu: ESA/Urania