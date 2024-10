Wyłudzają pieniądze, ale też mogą zrujnować zdrowie. Nowa plaga

Materiały filmowe, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, mogą być tak realistyczne, że trudno je odróżnić od tych prawdziwych. Niestety, łatwo się nabrać. W pewnych przypadkach, może to nieść ze sobą przykre konsekwencje, nie tylko finansowe, ale też i zdrowotne.

Oszuści po raz kolejny wykorzystali bezprawnie wizerunek, znanego lekarza, dr. Michala Sutkowskiego. Za pomocą AI, stworzyli reklamę z jego udziałem, w których medyk zachwala i poleca pewne konkretne produkty, nieznanego pochodzenia. Oszustwo wypłynęło na jaw, i prowadzone jest w jego sprawie śledztwo.

To nie lekarz, ale AI reklamuje te leki

Oszustwo na celebrytę lub autorytet to popularne triki, którymi posługują się oszuści. Tym razem wybór padł na znanego lekarza, któremu ufa liczne grono pacjentów. Jeszcze na początku roku posłużono się jego wizerunkiem przy promocji leków kardiologicznych i tych zwalczających pasożyty - miał on zachwalać ich działanie w zmyślonym wywiadzie. Ale to nie koniec tego typu działań. Teraz fałszywy lekarz, a raczej jego wizerunek wykreowany przez AI, zachęcał do zakupów preparatu na cukrzycę. Na facebookowy profil trafił materiał filmowy, stworzony przez sztuczną inteligencję. Fałszywy lekarz nie dość, że zachwalał cudowny specyfik na cukrzycę, to jeszcze krytykował apteki i przekonywał, że to właśnie w nich pacjenci są oszukiwani. Aby jeszcze lepiej przekonać do zakupu, pod filmikiem, widoczny był nie tylko link do zakupu, ale także komentarze zadowolonych klientów oraz przekierowanie do wywiadu z lekarzem.

Uważajmy na reklamy leków, bowiem AI potrafi je generować tak dobrze, że do złudzenia przypominają te prawdziwe. Niestety, coraz bardziej realistycznie też podszywają się pod prawdziwe postaci znanych lekarzy. Kupując tego typu preparaty - zdrowie i życie pacjentów może być zagrożone. Pamiętajmy też, że polskie prawo zabrania lekarzom reklamowania produktów leczniczych.

