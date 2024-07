Pierwsza reklama sieci sklepów stworzona przez AI. Widzowie podzieleni

Marka Toys "R" Us jako pierwsza wykorzystała Sorę - narzędzie od OpenAI - do stworzenia reklamy sklepu. 66 sekundowy filmik zaprezentowano na festiwalu Cannes Lions 2024.

Wideo promujące stworzone w całości przez AI

Znana sieć sklepów z zabawkami Toys "R" Us pokazała swoją najnowszą reklamę, która jak twierdzą przedstawiciele marki, została zrobiona w pełni przez sztuczną inteligencję.

Sieć pochwaliła się swoim filmikiem w trakcie festiwalu Cannes Lions. Produkcja jest efektem współpracy sprzedawcy zabawek z agencją kreatywną Native Foreign, która jako jedna z pierwszych na świecie uzyskała dostęp do technologii Sora. Według producentów jest to pierwszy film na świecie stworzony w tej technologii. Nie jest jeszcze publicznie dostępny.

Film opowiada historię założyciela sklepu Charlesa Lazarusa, który ma wizję transformacji sklepów z zabawkami z pomocą maskotki Goeffrey'a żyrafy, która nawiedziła go we śnie.

Hit czy kit? Widownia podzielona

Reakcje na film były mieszane. Niektórzy zachwycali się nową technologią, widząc w niej przyszłość kina. Inni nie podzielali zachwytu, twierdząc, że całość była "creepy".

Sora, to twór firmy OpenAI, czyli twórcy ChatGPT. Jest to model językowy, która za pomocą komend jest w stanie stworzyć ok. 60 sekundowy film, z dynamicznymi scenami oraz wieloma bohaterami.

Wszystko co widać na filmie zostało stworzone przez sztuczną inteligencję, poprzez komendy tekstowe. Niektóre fragmenty były łatwiejsze. Inne potrzebowały dopracowywania i wielu komend poprawiających pierwszą wersję. Wygląd bohaterów, ich ubrania, emocje, tło - to wszystko musiało do siebie pasować.

- powiedział o produkcji szef reklamy (CMO) Toys "R" Us Kim Miller.

Zobacz: Kultowe kino akcji wjedzie na Netflixa już 3 lipca. Po 40 latach

Zobacz: Miała być premiera roku. Ostra reakcja widzów zaskoczyła

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ToysRUs

Źródło tekstu: cnn