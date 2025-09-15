Oszuści przeszli samych siebie. Zaciągnęli kredyty i zgarnęli kasę
Oszuści bywają bezwzględni szczególnie wobec seniorów. Tym razem przeszli samych siebie - ukradli oszczędności i zaciągnęli kredyty na ponad 320 tysięcy złotych.
Inwestycja w sztuczną inteligencję
66-letnia mieszkanka Nysy chciała zarobić na sztucznej inteligencji. Niestety, cała jej inwestycja skończyła się dla niej fatalnie i w jej efekcie straciła ponad 320 tysięcy złotych. Poszkodowana zgłosiła sprawę na policję.
66-latka padła ofiarą oszustów podszywających się pod analityków finansowych.
Kobieta była święcie przekonana, że inwestuje na giełdzie i tym sposobem przekazała oszustom wszystkie swoje oszczędności - ponad 273 tysiące złotych. Ale to nie był koniec manipulacji. Po zainstalowaniu fałszywej aplikacji i udostępnieniu danych, oszuści dodatkowo zaciągnęli na nią kredyty, opiewające na kwotę ponad 53 tysięcy złotych.
A wszystko zaczęło się od tego, że do 66-latki zadzwonił telefon. Rozmówca podał się za doradcę z instytucji finansowej. Przekonał kobietę, że warto zainwestować oszczędności w nowe technologie, bo gwarantują one znacznie większe zyski niż na bankowej lokacie.
Fałszywy analityk przekonał kobietę do tego, aby przelała wysokie kwoty na konto bankowe rzekomo należące do platform inwestycyjnych.
Inwestowanie przez internet zyskuje na popularności. Bez wychodzenia z domu możemy dziś handlować akcjami, czy lokować środki w kryptowaluty. Niestety, to przyciąga także oszustów. Jeśli chcesz inwestować koniecznie najpierw zweryfikuj, w jaki sposób można to zrobić bezpiecznie.