Bezpieczeństwo

Oszuści przeszli samych siebie. Zaciągnęli kredyty i zgarnęli kasę

Oszuści bywają bezwzględni szczególnie wobec seniorów. Tym razem przeszli samych siebie - ukradli oszczędności i zaciągnęli kredyty na ponad 320 tysięcy złotych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oszuści przeszli samych siebie. Zaciągnęli kredyty i zgarnęli kasę

Inwestycja w sztuczną inteligencję

66-letnia mieszkanka Nysy chciała zarobić na sztucznej inteligencji. Niestety, cała jej inwestycja skończyła się dla niej fatalnie i w jej efekcie straciła ponad 320 tysięcy złotych. Poszkodowana zgłosiła sprawę na policję. 

Dalsza część tekstu pod wideo

66-latka padła ofiarą oszustów podszywających się pod analityków finansowych.

informuje aspirant Janina Kędzierska. 

Kobieta była święcie przekonana, że inwestuje na giełdzie i tym sposobem przekazała oszustom wszystkie swoje oszczędności - ponad 273 tysiące złotych. Ale to nie był koniec manipulacji. Po zainstalowaniu fałszywej aplikacji i udostępnieniu danych, oszuści dodatkowo zaciągnęli na nią kredyty, opiewające na kwotę ponad 53 tysięcy złotych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Oliwkowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" Oliwkowy
-20.99 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Niebieski
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Niebieski
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Niebieski PB7Y0032PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Niebieski PB7Y0032PL
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Advertisement

A wszystko zaczęło się od tego, że do 66-latki zadzwonił telefon. Rozmówca podał się za doradcę z instytucji finansowej. Przekonał kobietę, że warto zainwestować oszczędności w nowe technologie, bo gwarantują one znacznie większe zyski niż na bankowej lokacie. 

Fałszywy analityk przekonał kobietę do tego, aby przelała wysokie kwoty na konto bankowe rzekomo należące do platform inwestycyjnych. 

Inwestowanie przez internet zyskuje na popularności. Bez wychodzenia z domu możemy dziś handlować akcjami, czy lokować środki w kryptowaluty. Niestety, to przyciąga także oszustów. Jeśli chcesz inwestować koniecznie najpierw zweryfikuj, w jaki sposób można to zrobić bezpiecznie.

mówi asp. Kędzierska.

Awaria Starlinka. Kolejne problemy satelitarnego internetu Elona Muska

 

Image
telepolis
oszustwo telefoniczne oszustwo na inwestycje telefon oszustwo oszustwo na brokera
Zródła zdjęć: DimaBerlin / Shutterstock
Źródła tekstu: nto.pl