Oszuści przeszli samych siebie. Zaciągnęli kredyty i zgarnęli kasę

Inwestycja w sztuczną inteligencję

66-letnia mieszkanka Nysy chciała zarobić na sztucznej inteligencji. Niestety, cała jej inwestycja skończyła się dla niej fatalnie i w jej efekcie straciła ponad 320 tysięcy złotych. Poszkodowana zgłosiła sprawę na policję.

66-latka padła ofiarą oszustów podszywających się pod analityków finansowych. informuje aspirant Janina Kędzierska.

Kobieta była święcie przekonana, że inwestuje na giełdzie i tym sposobem przekazała oszustom wszystkie swoje oszczędności - ponad 273 tysiące złotych. Ale to nie był koniec manipulacji. Po zainstalowaniu fałszywej aplikacji i udostępnieniu danych, oszuści dodatkowo zaciągnęli na nią kredyty, opiewające na kwotę ponad 53 tysięcy złotych.

A wszystko zaczęło się od tego, że do 66-latki zadzwonił telefon. Rozmówca podał się za doradcę z instytucji finansowej. Przekonał kobietę, że warto zainwestować oszczędności w nowe technologie, bo gwarantują one znacznie większe zyski niż na bankowej lokacie.

Fałszywy analityk przekonał kobietę do tego, aby przelała wysokie kwoty na konto bankowe rzekomo należące do platform inwestycyjnych.