Awaria Starlinka. Kolejne problemy satelitarnego internetu Elona Muska

W serwisie Downdetector, na którym użytkownicy zgłaszają problemy techniczne różnych serwisów i instytucji dokonano w tym czasie ponad 40 tysięcy zgłoszeń dotyczących działania internetu satelitarnego tej firmy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tak, mamy problemy techniczne

Do problemów technicznych szybko przyznał się sam Starlink. Na swojej witrynie internetowej firma zamieściła krótki komunikat techniczny.

Starlink ma obecnie problemy techniczne. Nasz zespół pracuje nad ich rozwiązaniem.

Po kilku godzinach komunikat został usunięty a funkcjonowanie internetu przywrócone do normy.

Firma do tej pory nie podała żadnych szczegółów, dotyczących ostatnich problemów. Na ten temat milczy nie tylko rzecznik prasowy i przedstawiciele firmy, ale także oficjalne konto Starlink na portalu X.

To kolejna w ostatnich tygodniach awaria, należącego do Muska providera internetowego. Do ostatniej doszło 25 lipca tego roku. Wtedy Starlink był niedostępny dla swoich użytkowników przez około 2,5 godziny. Była to spora niespodzianka bo do tamtego momentu sieć uznawana była za bezawaryjną.

Starlink to globalny system internetu satelitarnego stworzony przez firmę SpaceX. Zapewnia szybki dostęp do sieci na całym świecie, również w miejscach odległych i trudno dostępnych. System składa się z tysięcy małych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, które umożliwiają połączenie z siecią za pomocą anteny naziemnej.