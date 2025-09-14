Włosi zmieniają świat polityki. Wystarczył jeden technologiczny trik

Włoski parlament zaskoczył świat

We włoskim parlamencie rozpoczęła się nowa era, w której czas wypowiedzi deputowanych będzie kontrolowany w sposób całkowicie automatyczny. System nowoczesnych, cyfrowych mikrofonów zainstalowany w Izbie Deputowanych sprawia, że parlamentarzyści nie będą już mogli swobodnie przedłużać swoich wystąpień, jak miało to miejsce przez dekady działania analogowego sprzętu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do tej pory mikrofony wyłączał manualnie przewodniczący (i tak dzieje się to w Polsce), często musząc zmagać się z upartymi mówcami podczas gorących debat. Teraz, podczas każdego posiedzenia, czas wypowiedzi zostanie precyzyjnie odmierzony przez technologię – pod koniec wystąpienia włączy się czerwona lampka, a po przekroczeniu limitu dźwięk wyłączy się automatycznie.

Remont zmieniający obraz i fonię parlamentu

Modernizacja sali obrad związana jest ze zmianą wizerunku włoskiego parlamentu i dążeniem do większej efektywności. Od lat 80. wykorzystywano analogowe urządzenia, które nie pozwalały na taką kontrolę czasu wypowiedzi, jak obecny system cyfrowy.

Ciekawostką jest również instalacja specjalnych mikrofonów przy miejscach dla parlamentarzystek karmiących piersią, które czynnie uczestniczą w obradach. To dowód, że zmiany technologiczne łączą się z dbałością o potrzeby wszystkich uczestników życia politycznego.