Unia chce dostępu do twojego telefonu. Nawet jeśli jest zaszyfrowany

Organy ścigania ustawiają sprawę w ten sposób, że muszą mieć dostęp do szyfrowanych danych. Przedstawiają to jako dylemat: albo furtka umożliwiająca im dostęp do szyfrowanej komunikacji po stronie dostawców usług, albo aplikacje szpiegowskie, jak Pegasus. Tylko że jest to dylemat fałszywy. Jako społeczeństwo nie musimy się godzić ani na jedno, ani na drugie.

powiedział Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.