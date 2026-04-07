Dostałeś takiego SMS-a z Orange? Uważaj, to bezczelne oszustwo

„Grozi ci blokada karty SIM”

Jak alarmuje CERT Orange Polska, scenariusz nowego ataku przypomina te wcześniejsze, choć i teraz pojawia się element nowości. Ofiara otrzymuje SMS z prośbą o weryfikację numeru, by uniknąć rzekomej blokady karty SIM. Taki mechanizm od początku odwołuje się do naturalnych obaw każdego użytkownika – wzbudza strach, że jego telefon zamilknie, nie będzie można dzwonić, wysyłać wiadomości ani korzystać z internetu. Pod wpływem takich emocji czujność każdego z nas się zmniejsza, łatwiej wpaść w sidła.

Kliknięcie w link przekierowuje do witryny pośredniczącej, a ta – na losową domenę z puli oszustów. CERT Orange Polska ostrzegał przed bardzo podobnym atakiem w sierpniu zeszłego roku, a teraz oszuści odświeżyli tamten scenariusz. SMS-y wysyłane w nowej akcji miały następującą treść:

Szanowny uzytkowniku, zweryfikuj swoj numer telefonu, aby uniknac blokady karty https:/t.co/fac1uR0Bhy” Drogi kliencie, Twoja karta SIM wymaga aktualizacji. Prosimy o natychmiastowe zaktualizowanie: https://t.co/YReNeaBz4g

Użytkownik, który się da na to nabrać, zostanie przeniesiony na fałszywą stronę, wykorzystującą logotypy i styl kolorystyczny serwisów Orange Polska. Wszystko wygląda bardzo wiarygodnie, a kolejny krok to wyłudzenie danych logowania do konta Mój Orange. Obejmują one login i hasło, a także SMS z kodem weryfikacyjnym. Takie wyłudzenie pozwala oszustwom na kolejne ataki – konto za im dostęp do pełnych danych osobowych, mogą też na przykład włączyć płatne usługi.

Jak nie dać się oszukać? Na urządzeniu mobilnym korzystaj wyłącznie z aplikacji Mój Orange. Zawsze, gdy wprowadzasz gdziekolwiek dane logowania, zweryfikuj domenę – radzi operator.