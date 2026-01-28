Seniorka przechytrzyła oszusta. Zamiast pieniędzy naszykowała niespodziankę

81-latce udało się przechytrzyć oszusta i sprawić, aby dosięgła go ręka sprawiedliwości. Do całego zdarzenia doszło, w ubiegłym tygodniu, na jednym z osiedli w Lublinie. A wszystko zaczęło się od jednego telefonu, w którym to rozmówca przedstawił się kobiecie jako pracownik poczty.

Telefon od pracownika poczty i policjanta

Z kobietą najpierw skontaktował się rzekomy pracownik poczty, a zaraz po nim zadzwonił do niej policjant, który oświadczył, że właśnie rozpracowują siatkę oszustów i proszą kobietę o pomoc. Kobieta miała za zadanie przygotować torbę z oszczędnościami. To miał być jej udział w całej akcji. Fałszywy policjant poprosił, aby zebraną gotówkę wyrzuciła przez balkon. Na dole miał czekać funkcjonariusz.

Czuła, że bierze udział w oszustwie