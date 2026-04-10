19-latka odebrała milion złotych. Policja przerwała wielkie oszustwo
Policjanci ze Świdnika zatrzymali młodą kobietę zaangażowaną w potężne oszustwo finansowe. Ofiarą padł senior, który przekazał przestępcom ogromną sumę pieniędzy w gotówce.
Dwa lata oszukiwania seniora
Cała sprawa zaczęła się dwa lata temu. 76-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego przeglądał media społecznościowe. Natrafił tam na ogłoszenie, które zachęcało do szybkiego pomnażania oszczędności. Mężczyzna odpowiedział na ofertę i wkrótce skontaktowała się z nim kobieta podająca się za profesjonalnego opiekuna inwestycyjnego.
Oszustka zdobyła zaufanie seniora i zaczęła nim kierować. Pod jej namową 76-latek angażował się w kolejne projekty. Początkowo miały to być inwestycje na rynku polskim, ale z czasem opiekunka przekonała go do rynków zagranicznych. Mężczyzna był przekonany, że jego pieniądze pracują między innymi w Turcji oraz Argentynie.
Gotówka przekazywana na hasło
Proceder trwał miesiącami, a ofiara regularnie przekazywała gotówkę. Do spotkań dochodziło w umówionych miejscach na terenie powiatu świdnickiego. Przestępcy dbali o zachowanie pozorów bezpieczeństwa. Pieniądze były oddawane tylko po uprzednim podaniu ustalonego wcześniej hasła. Senior sądził, że to standardowe procedury przy tak dużych sumach.
W ostatnim czasie oszuści postanowili wyciągnąć od mężczyzny rekordową kwotę. Policjanci pionu kryminalnego ustalili operacyjnie, że planowane jest kolejne przekazanie pieniędzy. Dzięki ich pracy funkcjonariusze wiedzieli dokładnie, gdzie i kiedy pojawi się łącznik oszustów.
Zasadzka kryminalnych i areszt
Do akcji doszło w momencie, gdy 19-letnia obywatelka Ukrainy odbierała paczkę. Policjanci zatrzymali ją na gorącym uczynku tuż po tym, jak przejęła od seniora 700 tysięcy złotych. Pieniądze były zapakowane w reklamówkę. Funkcjonariusze zabezpieczyli całą tę kwotę. Szybko wyszło na jaw, że to nie była jej pierwsza wizyta u tego samego mężczyzny.
Kilka dni wcześniej ta sama 19-latka odebrała od 76-latka ponad 300 tysięcy złotych. Łącznie senior przekazał jej milion złotych w bardzo krótkim czasie. Zatrzymana kobieta trafiła do Prokuratury Rejonowej w Świdniku. Usłyszała już zarzuty udziału w oszustwie dotyczącym mienia znacznej wartości.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec nastolatki tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 10 lat więzienia. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze szukają pozostałych osób, które brały udział w tym przestępczym procederze.