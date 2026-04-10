Bezpieczeństwo

19-latka odebrała milion złotych. Policja przerwała wielkie oszustwo

Policjanci ze Świdnika zatrzymali młodą kobietę zaangażowaną w potężne oszustwo finansowe. Ofiarą padł senior, który przekazał przestępcom ogromną sumę pieniędzy w gotówce.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:35
4
Dwa lata oszukiwania seniora

Cała sprawa zaczęła się dwa lata temu. 76-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego przeglądał media społecznościowe. Natrafił tam na ogłoszenie, które zachęcało do szybkiego pomnażania oszczędności. Mężczyzna odpowiedział na ofertę i wkrótce skontaktowała się z nim kobieta podająca się za profesjonalnego opiekuna inwestycyjnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszustka zdobyła zaufanie seniora i zaczęła nim kierować. Pod jej namową 76-latek angażował się w kolejne projekty. Początkowo miały to być inwestycje na rynku polskim, ale z czasem opiekunka przekonała go do rynków zagranicznych. Mężczyzna był przekonany, że jego pieniądze pracują między innymi w Turcji oraz Argentynie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ULEFONE RugKing 3 Pro 8/128GB 6.56" 120Hz Pomarańczowy
Smartfon ULEFONE RugKing 3 Pro 8/128GB 6.56" 120Hz Pomarańczowy
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Smartfon OPPO Find X9 5G 12/512 6.59" 120Hz Tytanowy
Smartfon OPPO Find X9 5G 12/512 6.59" 120Hz Tytanowy
0 zł
4599 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599 zł
Smartfon XIAOMI Poco F7 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Srebrny
Smartfon XIAOMI Poco F7 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Srebrny
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Advertisement

Gotówka przekazywana na hasło

Proceder trwał miesiącami, a ofiara regularnie przekazywała gotówkę. Do spotkań dochodziło w umówionych miejscach na terenie powiatu świdnickiego. Przestępcy dbali o zachowanie pozorów bezpieczeństwa. Pieniądze były oddawane tylko po uprzednim podaniu ustalonego wcześniej hasła. Senior sądził, że to standardowe procedury przy tak dużych sumach.

W ostatnim czasie oszuści postanowili wyciągnąć od mężczyzny rekordową kwotę. Policjanci pionu kryminalnego ustalili operacyjnie, że planowane jest kolejne przekazanie pieniędzy. Dzięki ich pracy funkcjonariusze wiedzieli dokładnie, gdzie i kiedy pojawi się łącznik oszustów.

Zasadzka kryminalnych i areszt

Do akcji doszło w momencie, gdy 19-letnia obywatelka Ukrainy odbierała paczkę. Policjanci zatrzymali ją na gorącym uczynku tuż po tym, jak przejęła od seniora 700 tysięcy złotych. Pieniądze były zapakowane w reklamówkę. Funkcjonariusze zabezpieczyli całą tę kwotę. Szybko wyszło na jaw, że to nie była jej pierwsza wizyta u tego samego mężczyzny.

Kilka dni wcześniej ta sama 19-latka odebrała od 76-latka ponad 300 tysięcy złotych. Łącznie senior przekazał jej milion złotych w bardzo krótkim czasie. Zatrzymana kobieta trafiła do Prokuratury Rejonowej w Świdniku. Usłyszała już zarzuty udziału w oszustwie dotyczącym mienia znacznej wartości.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec nastolatki tymczasowy areszt na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 10 lat więzienia. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze szukają pozostałych osób, które brały udział w tym przestępczym procederze.

Samsung Galaxy A37 5G 6/128 GB
1599,00 zł
14%
1869.00
Samsung Galaxy A37 5G 8/256 GB
1799,00 zł
13%
2069.00
Samsung Galaxy A57 5G 8/128 GB
1999,00 zł
13%
2309.00
Samsung Galaxy A57 5G 8/256 GB
2129,00 zł
13%
2439.00
Image
telepolis
policja kradzież pieniędzy wyłudzenie pieniędzy fałszywe inwestycje oszustwo na inwestycje milion złotych Świdnik
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Policja
Źródła tekstu: Policja