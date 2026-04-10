19-latka odebrała milion złotych. Policja przerwała wielkie oszustwo

Dwa lata oszukiwania seniora

Cała sprawa zaczęła się dwa lata temu. 76-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego przeglądał media społecznościowe. Natrafił tam na ogłoszenie, które zachęcało do szybkiego pomnażania oszczędności. Mężczyzna odpowiedział na ofertę i wkrótce skontaktowała się z nim kobieta podająca się za profesjonalnego opiekuna inwestycyjnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszustka zdobyła zaufanie seniora i zaczęła nim kierować. Pod jej namową 76-latek angażował się w kolejne projekty. Początkowo miały to być inwestycje na rynku polskim, ale z czasem opiekunka przekonała go do rynków zagranicznych. Mężczyzna był przekonany, że jego pieniądze pracują między innymi w Turcji oraz Argentynie.

Gotówka przekazywana na hasło

Proceder trwał miesiącami, a ofiara regularnie przekazywała gotówkę. Do spotkań dochodziło w umówionych miejscach na terenie powiatu świdnickiego. Przestępcy dbali o zachowanie pozorów bezpieczeństwa. Pieniądze były oddawane tylko po uprzednim podaniu ustalonego wcześniej hasła. Senior sądził, że to standardowe procedury przy tak dużych sumach.

W ostatnim czasie oszuści postanowili wyciągnąć od mężczyzny rekordową kwotę. Policjanci pionu kryminalnego ustalili operacyjnie, że planowane jest kolejne przekazanie pieniędzy. Dzięki ich pracy funkcjonariusze wiedzieli dokładnie, gdzie i kiedy pojawi się łącznik oszustów.

Zasadzka kryminalnych i areszt

Do akcji doszło w momencie, gdy 19-letnia obywatelka Ukrainy odbierała paczkę. Policjanci zatrzymali ją na gorącym uczynku tuż po tym, jak przejęła od seniora 700 tysięcy złotych. Pieniądze były zapakowane w reklamówkę. Funkcjonariusze zabezpieczyli całą tę kwotę. Szybko wyszło na jaw, że to nie była jej pierwsza wizyta u tego samego mężczyzny.

Kilka dni wcześniej ta sama 19-latka odebrała od 76-latka ponad 300 tysięcy złotych. Łącznie senior przekazał jej milion złotych w bardzo krótkim czasie. Zatrzymana kobieta trafiła do Prokuratury Rejonowej w Świdniku. Usłyszała już zarzuty udziału w oszustwie dotyczącym mienia znacznej wartości.