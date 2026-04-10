Policja ostrzega: jak dasz się "złowić", może być za późno

Policja apeluje w mediach społecznościowych o to, aby uważać na, zamieszczone w sieci, liczne ogłoszenia o pracę. Niestety, coraz więcej ofert jest zwyczajnie fałszywych. "Atrakcyjne zarobki, praca zdalna i szybki proces rekrutacji" w wielu przypadkach okazuje się jedynie wabikiem na uczciwych ludzi, poszukujących nowej pracy lub dodatkowego zajęcia.

Oszustwo na rekrutera znów przybiera na sile

Niby brzmi znajomo, ale wciąż są osoby, które się nabierają na tego typu ogłoszenia. Dlatego też policja postanowiła nagłośnić kampanię Bankowcy dla Cyberedukacji, w ramach której ostrzega przed nową falą oszustw.

Przestępcy podszywają się pod znane marki i działy HR, aby wyłudzić dane, pieniądze, a nawet dostęp do konta bankowego. ostrzega policja.

Co powinno wzbudzić nasze podejrzenia?

Płatność na start - żądanie opłaty za szkolenie, badania lub sprzęt.

- żądanie opłaty za szkolenie, badania lub sprzęt. Presja czasu - wszelkie komunikaty "decyzja musi zapaść dzisiaj" lub "trzeba się spieszyć", "zostało tylko jedno wolne miejsce".

- wszelkie komunikaty "decyzja musi zapaść dzisiaj" lub "trzeba się spieszyć", "zostało tylko jedno wolne miejsce". Rozmowy prowadzone wyłącznie przez komunikatory typu WhatsApp, z pominięciem firmowych maili.

typu WhatsApp, z pominięciem firmowych maili. Prośba o założenie nowego rachunku bankowego - aby dostawać wynagrodzenie.