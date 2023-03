Poczta Polska alarmuje. Polacy ciągle dają się tak nacinać

Poczta Polska wystosowała ostrzeżenie o nowej fali oszustw. Chodzi o fałszywe kody QR, prowadzące do podrobionej strony e-sklepu Poczty Polskiej. Lepiej to zignorować, inaczej konsekwencje mogą być opłakane.

Poczta Polska ostrzega, że coraz popularniejszą metodą wyłudzenia pieniędzy jest rozsyłanie kodów QR, rzekomo wysłanych przez ten urząd. Kod ma służyć do finalizowania fikcyjnej transakcji, a link z kodu prowadzi do fałszywej strony, udającej e-sklep Poczty Polskiej, w którym można kupić kartony, koperty, folie i wypełniacze do przesyłek.

Na sfałszowanej stronie oszuści oczekują podania danych osobowych i danych karty płatniczej, rzekomo do zapłaty za produkty. Dane te są potem wykorzystywane przez nich do kradzieży z konta, a produkt nie dociera do kupującego.

W tym przypadku po raz kolejny stosowany jest klasyczny phishing, czyli metoda podszywania się pod znane firmy w celu wyłudzenia poufnych informacji np. danych do logowania, danych osobowych, a przede wszystkim dostępu do konta bankowości elektronicznej.

Poczta Polska radzi, jak nie paść ofiarą cyberprzestępców, ochronić swoje dane i majątek. Trzeba stosować kilka zasad:

uważnie czytaj adresy stron przesyłanych zarówno w mailach jak i SMS-em,

przesyłanych zarówno w mailach jak i SMS-em, nie klikaj w odnośniki otrzymane od nieznanych nadawców,

otrzymane od nieznanych nadawców, nigdy nie odpowiadaj na żądania podania danych personalnych, haseł i/lub loginów do kont,

personalnych, haseł i/lub loginów do kont, uważaj na błędy w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), jeśli takie znajdziesz, prawdopodobnie jest do oszustwo.

w treściach odnośników (np. zamieniona kolejność liter lub podstawienie innych liter, cyfr), jeśli takie znajdziesz, prawdopodobnie jest do oszustwo. Uważaj, nie klikaj np.: rn jako m (małe litery R i N jako mała litera M), cl jako d (małe litery C i L jako mała litera D), q jako g (mała litera Q jako mała litera G), cj jako g (małe litery C i J jako mała litera G), vv jako w (podwójna litera V jako litera W), ci jako a (małe litery C oraz I jako mała litera A), I jako l (duża litera i jako mała litera L), l jako I (mała litera L jako duża litera i), 1 jako l (cyfra 1 jako mała litera L), 1 jako I (cyfra 1 jako duża litera i), l jako 1 (mała litera L jako cyfra 1) oraz I jako 1 (duża litera i jako cyfra 1).

Należy też pamiętać, że niektóre linki dołączone do wiadomości od nieznanych nadawców mogą instalować niechciane złośliwe oprogramowanie.

W przypadku otrzymania podejrzanego e-maila lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności Poczta Polska prosi o informowanie o zdarzeniu na adres e-mail: incydent@poczta-polska.pl.

