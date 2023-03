Google ostrzega. Miliony ludzi dały się nabrać na szkodliwą aplikację

Google usunął ze Sklepu Play aplikację azjatyckiej platformy e-commerce Pinduoduo. Jak przekonuje, narzędzie zawierało szkodliwe oprogramowanie.

Szkodliwe aplikacje w Sklepie Play to nic nowego, ale rzadko kiedy słychać, by tworzyły je firmy aspirujące do pierwszej ligi. A jednak, jak przekonuje Google, e-commerce Pinduoduo, z którego oferty korzystać może nawet 900 mln ludzi na całym świecie, w związku z zarzutami o malware musiał zostać zbanowany.

Google usunął aplikację Pinduoduo ze Sklepu Play. Zaleca też, aby wszyscy jej użytkownicy to samo zrobili na swych telefonach. A oficjalnym powodem tej decyzji jest zarzut o manipulowanie systemem uprawnień.

Raport o niepokojącym zachowaniu aplikacji miał dostarczyć moduł Google Play Protect, po czym przestudiowano ponoć kod źródłowy jednej ze starszych wersji, odnaleziony na GitHubie. Narzędzie miało zawierać szereg exploitów zarówno znanych, jak i dotąd nieznanych, umożliwiając ataki poprzez eskalację uprawnień. Choć nie wiadomo w jakim celu.

Co ciekawe, amerykański wariant aplikacji Pinduoduo, znany jako Temu, skasowany nie został. Przynajmniej na razie wciąż pozostaje dostępny do pobrania i przechodzi kontrolę Google Play Protect.

Pinduoduo powstał w 2015 roku z inicjatywy byłego inżyniera Google, Huanga Zhenga, jako e-commerce specjalizujący się w produktach rolnych. W praktyce jednak często wychodził poza te ramy, swą główną domeną czyniąc zakupy grupowe po znacząco obniżonych cenach, bez względu na kategorię towaru.

W Chinach, według oficjalnych danych, pod względem generowanego obrotu Pinduoduo jest numerem trzy. Ustępuje jedynie Grupie Alibaba oraz JD.com.

Tymczasem amerykański wariant Pinduoduo, Temu, na dobrą sprawę w ogóle nie oferuje produktów rolnych. Zamiast tego skupia się na odzieży oraz galanterii, rywalizując z platformą Shein.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock

Źródło tekstu: Bloomberg, oprac. własne