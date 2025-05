Google zablokuje Ci dostęp do aplikacji bankowej

Google zablokuje aplikacje bankowe?

Oznacza to, że aktualizacje bezpieczeństwa staną się jeszcze ważniejsze niż do tej pory. Co ważne, nie są to zmiany, które wprowadzają nowe funkcje do systemu. To jedynie poprawki, które ulepszają zabezpieczenia i łatają dziury w Androidzie. Są one regularnie wydawane przez Google i powinny być udostępniane przez producentów na ich urządzeniach.