FiiO M21 – nowy DAP z nutką retro już w sprzedaży

Pod maską FiiO M21 znajduje się układ Snapdragon 680, wspierany przez 4 GB RAM-u oraz 64 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozbudowy do 2 TB przez kartę microSD). Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 13, co pozwala instalować aplikacje streamingowe bez ograniczeń. Choć w porównaniu do smartfonów nie jest to najnowsza edycja systemu, w świecie odtwarzaczy DAP nie ma to wielkiego znaczenia – ważniejsza jest możliwość zainstalowania aplikacji jak Tidal, Deezer czy Spotify i słuchania muzyki przez Wi-Fi. Oczywiście jest też możliwość odtwarzania plików lokalnych zapisanych w pamięci, w formatach od MP3, poprzez FLAC do gęstego DSD 256.