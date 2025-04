Polacy na podsłuchu. Jest tylko minimalnie lepiej niż za PiS

Polskie służby mają możliwość inwigilowania obywateli, o ile zgodę na to wyda sąd. W zeszłym roku taka decyzja zapadła wobec kilku tysięcy obywateli — donosi Rzeczpospolita .

Polskie służby inwigilują

W całym 2024 roku sądy wydały zgodę na prowadzenie inwigilacji wobec 5689 osób. To zaledwie o 146 ludzi mniej niż rok wcześniej, co stanowi spadek o zaledwie 2,5 proc. Co ciekawe, organy złożyły stosowne wnioski wobec 5818 osób. Sądy odmówiły w zaledwie 26 przypadkach. W pozostałych odmówiła prokuratura lub nie zostały rozpoznane.