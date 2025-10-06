Bezpieczeństwo

Klienci Play znów są zagrożeni. Przestępcy atakują ich w fałszywych e-mailach, kusząc zwrotem środków. Choć brzmi to obiecująco, można się tylko naciąć.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
19:03
0
Specjaliści od bezpieczeństwa z CSIRT KNF ostrzegają przed nowym przekrętem, którego ofiarą mogą paść klienci sieci Play. Oszuści zastawili na nich pułapkę, wabiąc obietnicą otrzymania zwrotu środków.

Uwaga! Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których podszywają się pod Play Polska i informują rzekomej możliwości otrzymania zwrotu środków

– informuje CSIRT KNF.

Choć to nowy atak, metoda sama w sobie nie jest nowością. W przeszłości przed podobnymi próbami ostrzegał operator, alarmował już nie raz CSIRT KNF. O co dokładnie chodzi? Do klientów Play przychodzą e-maile wyglądające jak prawdziwa korespondencja od operatora. W treści pojawia się informacja o nadpłacie – podwójnej płatności na koncie klienta. 

Twoja faktura została opłacona dwukrotnie i wymaga natychmiastowego działania z Twojej strony

– przekonują oszuści.

W dalszej części e-maila pojawia się prośba o potwierdzenie danych do zwrotu środków i obietnica, że pieniądze pojawią się w ciągu 3 dni roboczych. Trzeba tylko kliknąć fioletowy przycisk w e-mailu. 

Atak na klientów Play. Co ciekawe, zaczyna się obiecująco

Kto tak zrobi, zostanie przeniesiony na stronę internetową do złudzenia przypominającą witrynę Play. Oczywiście nie jest to serwis operatora, co zdradza od razu adres w pasku przeglądarki. Domena zawiera jednak słowo „play”, co może uśpić czujność ofiar.

Na fałszywej stronie oszuści nakłaniają do podania danych karty płatniczej, razem z kodem CVV – rzekomo to na nią mają być wpłacone zwracane środki. Oczywiście chodzi tylko o to, by zdobyć dane karty, które pozwolą przestępcom na kolejne ataki – próby zakupów w internecie lub wykonania duplikatu. 

Link znajdujący się w wiadomości prowadzi na niebezpieczną stronę wyłudzającą loginy i hasła użytkowników do konta oraz informacje o kartach płatniczych. Bądźcie czujni i nie dajcie się okraść!

– alarmuje CSIRT KNF.
telepolis
