Dostałeś taki komunikat odnośnie do podatku? Od razu wywal do kosza
Szczególnie w tym okresie, robi się głośniej o oszustwach związanych z rozliczeniem podatku. Przestępcy dwoją się i troją, aby jak najlepiej wykorzystać ten moment i wyłudzić od nas dostęp do środków finansowych. Lokalna prasa ostrzega: nowa fala maili znów gnębi uczciwe osoby, które sumiennie płacą podatki. Oto, na czym polega zagrożenie i jak się chronić.
Oszustwo na PIT w nowej odsłonie
Cyberprzestępcy rozsyłają losowo maile w imieniu KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Mail jest obrandowany w taki sposób, jakby faktycznie wysyłało go Ministerstwo Finansów. W wiadomościach tych, w kulturalny sposób jesteśmy nakłaniani do potwierdzenia danych podatkowych. Maile też wyglądają coraz porządniej i na pierwszy rzut oka, faktycznie trudno znaleźć różnicę między mailem od oszusta, a oficjalną korespondencją od instytucji.
Szanowny Podatniku, Informujemy, że w systemie administracji skarbowej odnotowano wymagającą weryfikacji informację, dotyczącą Państwa danych podatkowych. (...) W celu potwierdzenia poprawności danych oraz uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostępie do usług elektronicznych, prosimy o zalogowanie się do swojego profilu podatkowego i sprawdzenie komunikatu w systemie.
"Przycisk", który wygląda niewinnie
Maile są na tyle nowoczesne, że posiadają "przycisk", który umożliwi nam potwierdzenie danych w prosty i szybki sposób. Czerwony, wręcz "krzyczy", abyśmy go wcisnęli. W praktyce jednak, to ten "przycisk" jest dla nas najbardziej groźny. Przenosi nas bowiem do strony, należącej do oszustów i tam po "zalogowaniu się" tracimy właśnie nasze cenne dane.
Oszuści, zachęcają także do kontaktu z właściwym urzędem skarbowym, na wypadek wątpliwości. Wszystko to sprawia, że faktycznie możemy stracić naszą czujność i kliknąć w, podsunięty nam pod sam nos, przycisk.
Dlatego też, warto przypomnieć sobie najważniejszą zasadę bezpieczeństwa - aby nie podawać nikomu poufnych informacji, szczególnie w odpowiedzi na maila. Jeśli w jakimkolwiek mailu otrzymasz prośbę o udostępnienie swoich danych, lepiej tego nie rób. Zamiast tego, złap za telefon i zadzwoń na infolinię KAS, aby wyjaśnić całą sprawę, o której jest mowa w wiadomości.