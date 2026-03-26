Dostałeś taki komunikat odnośnie do podatku? Od razu wywal do kosza

Oszustwo na PIT w nowej odsłonie

Cyberprzestępcy rozsyłają losowo maile w imieniu KAS (Krajowej Administracji Skarbowej). Mail jest obrandowany w taki sposób, jakby faktycznie wysyłało go Ministerstwo Finansów. W wiadomościach tych, w kulturalny sposób jesteśmy nakłaniani do potwierdzenia danych podatkowych. Maile też wyglądają coraz porządniej i na pierwszy rzut oka, faktycznie trudno znaleźć różnicę między mailem od oszusta, a oficjalną korespondencją od instytucji.

Szanowny Podatniku, Informujemy, że w systemie administracji skarbowej odnotowano wymagającą weryfikacji informację, dotyczącą Państwa danych podatkowych. (...) W celu potwierdzenia poprawności danych oraz uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostępie do usług elektronicznych, prosimy o zalogowanie się do swojego profilu podatkowego i sprawdzenie komunikatu w systemie. fragment treści przykładowego maila od oszustów.

"Przycisk", który wygląda niewinnie

Maile są na tyle nowoczesne, że posiadają "przycisk", który umożliwi nam potwierdzenie danych w prosty i szybki sposób. Czerwony, wręcz "krzyczy", abyśmy go wcisnęli. W praktyce jednak, to ten "przycisk" jest dla nas najbardziej groźny. Przenosi nas bowiem do strony, należącej do oszustów i tam po "zalogowaniu się" tracimy właśnie nasze cenne dane.

Oszuści, zachęcają także do kontaktu z właściwym urzędem skarbowym, na wypadek wątpliwości. Wszystko to sprawia, że faktycznie możemy stracić naszą czujność i kliknąć w, podsunięty nam pod sam nos, przycisk.